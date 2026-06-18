Marmaris'te yol düzenlemesi! Turistlerin en yoğun olduğu bölgeye ilk kazma vuruldu

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Tamamı belediyenin kendi ekip ve ekipmanlarıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında 800 metre uzunluğundaki 5600 metrekarelik alanda beton yol yapılacak. Çalışmanın tamamlanmasıyla bölgenin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısına kavuşması hedefleniyor. Aynı şekilde Turunç Mahallesi’nde de yol yapımı gerçekleştirildi.Öte yandan kent genelinde şehir içi bisiklet yollarında da yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, bisiklet yollarında bakım ve dubalama çalışmaları gerçekleştirerek güvenliği artırıyor.