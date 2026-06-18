GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMarmaris'te yol düzenlemesi! Turistlerin en yoğun olduğu bölgeye ilk kazma vuruldu
HaberlerGündem Haberleri Marmaris'te yol düzenlemesi! Turistlerin en yoğun olduğu bölgeye ilk kazma vuruldu

Marmaris'te yol düzenlemesi! Turistlerin en yoğun olduğu bölgeye ilk kazma vuruldu

18.06.2026 - 16:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Marmaris Belediyesi, yaz sezonuyla birlikte artan turist yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla ilçenin dört bir yanında yol yapım ve bakım seferberliği başlattı. Beldibi ve Turunç mahallelerindeki yollar yenilenirken şehir içi bisiklet yolları da daha güvenli hale getiriliyor.

1Marmaris'te yol düzenlemesi! Turistlerin en yoğun olduğu bölgeye ilk kazma vuruldu

Marmaris Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonuyla birlikte artan nüfus ve turist yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde ortaya çıkan ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale ederken, mahallelerdeki altyapı ve ulaşım çalışmalarına da devam ediyor.

2Marmaris'te yol düzenlemesi! Turistlerin en yoğun olduğu bölgeye ilk kazma vuruldu

Bu kapsamda Beldibi Mahallesi 76 Sokak’ta beton yol yapım çalışması başlatıldı. İmar planında yol olarak yer almasına rağmen yıllardır farklı bir güzergahta kullanılan toprak yol, planlardaki konumuna taşınarak yeniden düzenlendi. Belediye ekipleri tarafından tesviye ve şarampol çalışmaları tamamlanan bölgede beton yol imalatına geçildi.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Marmaris'te yol düzenlemesi! Turistlerin en yoğun olduğu bölgeye ilk kazma vuruldu

Tamamı belediyenin kendi ekip ve ekipmanlarıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında 800 metre uzunluğundaki 5600 metrekarelik alanda beton yol yapılacak. Çalışmanın tamamlanmasıyla bölgenin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısına kavuşması hedefleniyor. Aynı şekilde Turunç Mahallesi’nde de yol yapımı gerçekleştirildi.Öte yandan kent genelinde şehir içi bisiklet yollarında da yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, bisiklet yollarında bakım ve dubalama çalışmaları gerçekleştirerek güvenliği artırıyor.