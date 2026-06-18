Türkiye'nin en sıcak ilçesinde termometreler 41 dereceyi gösterdi!

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Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre, ilçede hava sıcaklığının 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Kavurucu sıcaklar nedeniyle Orhan Doğan Caddesi ve Belediye Caddesi gibi kentin en işlek noktaları da boş kaldı.