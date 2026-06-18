Niğde'de tamamen ücretsiz: Hamile ve anneler koşulsuz 2 yıl boyunca yararlanacak!

3

Tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek Anne Taksi'nin randevu sistemiyle çalışacak. Dar gelirli ve kendi ulaşım imkanları bulunmayan ailelere hizmet verecek olan taksi, acil durumlarda ise yine ücretsiz hizmet verecek.



Öte yandan projede görev yapacak şoförün de kadın olduğunu belirten Başkan Özdemir, kadın istihdamına verdikleri önemi bir kez daha vurguladı. Özdemir; "Kadının olduğu her yerde bir incelik ve güzellik olduğuna inanıyoruz. Bundan sonraki projelerimizde de kadın istihdamını ön planda tutmaya devam edeceğiz. Kadın kooperatiflerimizi desteklemeyi ve kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.



Proje kapsamında ilk araç hizmete başlarken, vatandaşlardan gelecek talebe göre araç sayısının arttırılması planlanıyor.