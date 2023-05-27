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AK Parti'li Çelik'ten '27 Mayıs' mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "27 Mayıs darbesi, Türkiye’de millet iradesine karşı bütün kötülüklerin kapısını açmıştır" dedi.

27.05.2023 - 13:44 | | ANKARA, (DHA)-
AK Parti'li Çelik'ten '27 Mayıs' mesajı

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından 27 Mayıs 1960 darbesinin 63'üncü yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Çelik, "27 Mayıs darbesi, Türkiye’de millet iradesine karşı bütün kötülüklerin kapısını açmıştır. Darbeden sonra bu kötülükler Yassıada zihniyeti ile sistematik olarak devam ettirilmiştir. Bu zihniyeti savunanlar, millet iradesini gasp ederek bu ülkeye büyük zararlar verdiler. Kendini milletin üstünde gören bu zihniyetle mücadele etmeye devam ediyoruz.  Şehit Başbakanımız Adnan Menderes ile bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle anıyoruz" dedi. 

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