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AK Parti'li Çelik: Pençe Kilit harekatı bir güvencedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dostluk ve barış isteyenler için Pençe Kilit Harekatı bir güvencedir" dedi.

18.04.2022 - 12:17 |
AK Parti'li Çelik: Pençe Kilit harekatı bir güvencedir

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mehmetçik dünyanın en meşru mücadelesini vermeye devam ediyor. Dostluk ve barış isteyenler için Pençe Kilit Harekatı bir güvencedir.

Dünyada kimin itiraz ettiğine bakıyoruz, bunların ülkemizin ve bölgemizin kötülüğünü isteyenler olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Partili Çelik: Pençe Kilit harekatı bir güvencedir

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