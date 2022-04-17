CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, akÅŸam saatlerinde Ä°stanbul'dan uÃ§akla Konya'ya geldi. Ä°lk olarak Konya Valisi Vahdettin Ã–zkan'Ä± makamÄ±nda ziyaret eden Fuat Oktay, ziyaret sonrasÄ± Konya'ya yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlarÄ± anlattÄ±.Â

'DÄ°NÄ° NEFRETÄ° REDDEDÄ°YOR, SALDIRILARI KINIYORUM'

ArdÄ±ndanÂ Tantavi KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Merkezi'nde genÃ§lerle iftar yemeÄŸinde bir araya gelenÂ Fuat Oktay, Filistin ve Kanada'daki MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lara deÄŸindi. Oktay, ''Ne yazÄ±k ki mÃ¼barek ramazan ayÄ±nda ibadet eden Filistinli kardeÅŸlerimizi hedef alan ÅŸiddetin yÃ¼reklerimize saldÄ±ÄŸÄ± acÄ± henÃ¼z dinmeden bugÃ¼n de Kanada'daÂ Toronto kentinde teravih namazÄ±ndan Ã§Ä±kan MÃ¼slÃ¼manlara saldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 5Â kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± haberini aldÄ±k. HoÅŸgÃ¶rÃ¼nÃ¼n dÃ¼nyadaki merkezi MevlanaÂ ÅŸehri Konya'dan sesleniyor;Â her tÃ¼rlÃ¼ ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve dini nefreti reddediyor, saldÄ±rÄ±larÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum." diye konuÅŸtu.Â

GenÃ§lerin Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k zenginliÄŸi olduÄŸunu belirten Oktay,Â ÅŸÃ¶yle devem etti:

''Cumhuriyetin 100Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±na, her zaman daha iyiyi hedefleyen bir vizyonla ve arkamÄ±zda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸarÄ± hikÃ¢yeleriyle yÃ¼rÃ¼yoruz. Bu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte sizler en bÃ¼yÃ¼k zenginliÄŸimiz, enerjimiz ve itici gÃ¼cÃ¼mÃ¼zsÃ¼nÃ¼z. BugÃ¼n genÃ§lerimiz kÃ¼ltÃ¼rden spora, bilimden siyasete her alanda baÅŸarÄ±larÄ±yla bizleri gururlandÄ±rmaktadÄ±r.Â SeÃ§ilme yaÅŸÄ±nÄ±n 18e dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi, her alanda genÃ§lerimizin Ã¶nÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±lmasÄ± ve Ã¼niversiteye giriÅŸlerde katsayÄ± adaletsizliÄŸinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gibi adÄ±mlar genÃ§lerimize duyduÄŸumuz gÃ¼venin gÃ¶stergeleridir. Bu ÅŸartsÄ±z gÃ¼venin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sizlerden beklentimiz; TÃ¼rkiyenin kalkÄ±nma ve yÃ¼kselme davasÄ±na Konyadan bilginizle, vizyonunuzla ve enerjinizle en gÃ¼Ã§lÃ¼ katkÄ±yÄ± vermenizdir. Arzumuz, milli ÅŸairimiz Mehmet Akif Ersoyun 'AsÄ±mÄ±n nesli'Â olarak ifade ettiÄŸi tarihine, medeniyetine, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne sahip Ã§Ä±kan, bu birikimi bilim ve teknikle tamamlayan daha nice genÃ§lerimizin yetiÅŸmesidir. 2053 ve 2071 vizyonumuza sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±lÄ±p onlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in azmedecek olan sizlersiniz.''

Fuat Oktay, daha sonra Sultan Selim Camii'nde teravih namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ±.