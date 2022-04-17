Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan VakıfBank'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik etti.
17.04.2022 - 23:05 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nı canıgönülden tebrik ediyor, gurur duyduğumuz branşlardan biri olan kadın voleybolda mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."