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AK Parti'li Çelik: Netanyahu ve benzerleri, katliam siyasetinin takipçileridir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin "Cumhurbaşkanımız insanlık onurunu ayakta tutan ve insani değerleri kararlılıkla savunan bir siyaset izlemektedir. Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir" dedi.

16.11.2023 - 13:57 | | ANKARA, (DHA)
AK Parti'li Çelik: Netanyahu ve benzerleri, katliam siyasetinin takipçileridir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı da olan Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail yönetimi, binlerce sivil kadın ve çocuğu katlederek; camileri, kiliseleri ve hastaneleri yıkarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen suçlara bulaşmıştır. Eli kanlı İsrail yönetiminin Başbakanı Netanyahu'nun ve Bakan Eli Cohen'in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hezeyanları, bir gün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık onurunu ayakta tutan ve insani değerleri kararlılıkla savunan bir siyaset izlemektedir. Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir" dedi. (DHA)

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