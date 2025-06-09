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GündemBayram tatili sonrası dönüş çilesi başladı! Birçok noktada trafik kilit, işte son durum
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Bayram tatili sonrası dönüş çilesi başladı! Birçok noktada trafik kilit, işte son durum

Kurban Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Köroğlu rampası bölümünde akıcı trafik yoğunluğuna neden oluyor. Bodrum'da ise sabah saatlerinden itibaren trafik başladı. Gökova Kavşağı ile Gökçe Mahallesi arasında yaklaşık 7 kilometre araç kuyruğu oluştu. Bayram süresince Marmaris ve Datça'ya 87 bin araç giriş yaptı.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA), AA/İHA
• 09 Haziran 2025 - 15:25 • Son Güncelleme:
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA), AA/İHA
• 09 Haziran 2025 - 15:25 • Son Güncelleme:
1Bayram tatili sonrası dönüş çilesi başladı Birçok noktada trafik kilit, işte son durum

Kurban Bayramı tatilinin bugün son günü. İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde, trafik yoğunluğu arttı. Bodrum'dan ise 24 saatte 15 binden fazla araç çıkış yaptı.

2Bayram tatili sonrası dönüş çilesi başladı Birçok noktada trafik kilit, işte son durum

Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

3Bayram tatili sonrası dönüş çilesi başladı Birçok noktada trafik kilit, işte son durum

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı. Kara yolundaki yoğunluğun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

4Bayram tatili sonrası dönüş çilesi başladı Birçok noktada trafik kilit, işte son durum

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris ve Datça'da Kurban Bayramı tatilini geçiren vatandaşlar, tatilin sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğuna geçti.

5Bayram tatili sonrası dönüş çilesi başladı Birçok noktada trafik kilit, işte son durum

Dönüş hareketliliği özellikle Marmaris-Gökova Kavşağı arasında yoğun trafiğe neden oldu. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

6Bayram tatili sonrası dönüş çilesi başladı Birçok noktada trafik kilit, işte son durum

Bayram tatili boyunca Marmaris'e yaklaşık 87 bin araç giriş yaptı. Tatilcilerin aynı anda dönüşe geçmesi nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı.

7Bayram tatili sonrası dönüş çilesi başladı Birçok noktada trafik kilit, işte son durum

Gökova Kavşağı, yoğunluğun en fazla hissedildiği noktalardan biri oldu. Marmaris'ten itibaren başlayan araç kuyruğu Gökçe Mahallesi ile Gökova Kavşağı arasında yoğunluk oluştu.

8Bayram tatili sonrası dönüş çilesi başladı Birçok noktada trafik kilit, işte son durum

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilinin son günü ile birlikte dönüş yoluna geçildi. Tatilciler, sabah saatlerinden itibaren ilçeden ayrılmaya başladı.

9Bayram tatili sonrası dönüş çilesi başladı Birçok noktada trafik kilit, işte son durum

Gümbet Kavşağı Bodrum- Milas istikametinde araç yoğunluğu gözlenirken, kentin belirli noktalarında da trafik oluştu. Son 24 saat içerisinde 15 binden fazla aracın ilçeden çıkış yaptığı bildirildi.

10Bayram tatili sonrası dönüş çilesi başladı Birçok noktada trafik kilit, işte son durum

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce geçişleri İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk devam ediyor. Karabük-Gerede bağlantı noktasından başlayarak, Gerede mevkisi, Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç trafiği zaman zaman yoğunlaşıyor.

11Bayram tatili sonrası dönüş çilesi başladı Birçok noktada trafik kilit, işte son durum

D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor. Otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

12Bayram tatili sonrası dönüş çilesi başladı Birçok noktada trafik kilit, işte son durum

Otoyolun Kaynaşlı gişeleri, Asar, Üçköprü, Düzce gişeleri ve Sinirci mevkilerinde akıcı yoğunluk görülüyor, Yongalık mevkisinde ise yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.