Bayram tatili sonrası dönüş çilesi başladı! Birçok noktada trafik kilit, işte son durum
Kurban Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Köroğlu rampası bölümünde akıcı trafik yoğunluğuna neden oluyor. Bodrum'da ise sabah saatlerinden itibaren trafik başladı. Gökova Kavşağı ile Gökçe Mahallesi arasında yaklaşık 7 kilometre araç kuyruğu oluştu. Bayram süresince Marmaris ve Datça'ya 87 bin araç giriş yaptı.
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA), AA/İHA
• 09 Haziran 2025 - 15:25 • Son Güncelleme:
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA), AA/İHA
• 09 Haziran 2025 - 15:25 • Son Güncelleme: