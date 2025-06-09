Bayram tatili sonrası dönüş çilesi başladı! Birçok noktada trafik kilit, işte son durum

Kurban Bayramı tatilinin bugün son günü. İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde, trafik yoğunluğu arttı. Bodrum'dan ise 24 saatte 15 binden fazla araç çıkış yaptı.