Hayalleri için yaşını bahane etmedi! 48 yaşında üniversiteden mezun oldu, diploma töreninde eserlerini sergiledi

Çok mutluyum. Hayalimi 48 yaşında da olsa gerçekleştirdim. Bir oğlum ziraat fakültesini bitirdi, bir diğeri inşaat mühendisliği okuyor, en küçük oğlum ise sivil havacılık bölümünde. Onlara hem annelik hem de öğrenci arkadaşlığı yaptım. Adeta birlikte okuduk. Sırada yeni hayal ve hedeflerim var. Yüksek lisans, doktora ve bu alanda ilerleyebilmek için çalışmayı sürdüreceğim. Bu konuda sürekli bana destek olan eşim Yavuz Karataş'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.