Hayalleri için yaşını bahane etmedi! 48 yaşında üniversiteden mezun oldu, diploma töreninde eserlerini sergiledi
Erzurum'da 3 çocuk annesi Sevim Karataş (48), evlendikten sonra açık öğretimle bitirdiği ortaokul ve liseden sonra Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden mezun oldu. Katıldığı kurslarla öğrenmeye başladığı tezhip ve minyatür sanatlarında yaptığı eserleri mezuniyetinde sergileyen Karataş, "Üniversite okumak benim en büyük hedefimdi. Şimdi sırada yeni hayal ve hedeflerim var" dedi.
Salih TEKİN/ERZURUM,(DHA)
• 09 Haziran 2025 - 15:11 • Son Güncelleme:
Salih TEKİN/ERZURUM,(DHA)
• 09 Haziran 2025 - 15:11 • Son Güncelleme: