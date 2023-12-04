AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları! İsim anketleri başlıyor

AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"İTTİFAK KELİMESİ ÇOK ANLAMLI"

Yerel seçim hazırlıklarına ilişkin konuşan Ali İhsan Yavuz, "Ne kadar Millet İttifakı bileşenlerin bunun içeriğinin anlamsızlaştığını söyle de bizim için öyle değil. İttifakın bereketini gördük biz. Biz terörle mücadeleye aynı noktadan baktık. Biz Libya'ya, Ukrayna'ya aynı noktadan baktık. Bir anlamda bu iki partinin kafa kafaya vermesiyle alınan sonuç ortada. İttifak kelimesinin çok anlamlı olduğunu söylemeliyiz. Seçimden sonra partilerde liderlerin değişeceğini söylemiştim. Dediklerim bir bir çıktı." dedi.

"BÜTÜN BÜYÜKŞEHİRLERİ BİR PAKET OLARAK DÜŞÜNDÜK"

MHP ile seçim hazırlıklarına ilişkin bilgi veren Yavuz, "İçimizde çok uzun toplantılar yaptı. İlke bazlı konuştuk. Attığımız bütün adımların memlekete ne kazandıracağını düşünerek hareket ettik. Geldiğimiz nokta pürüzsüz. Sona yaklaştık. Bugün ya da yarın son kez bir araya geleceğiz. Kararın netleştiği noktadayız. Bütün büyükşehirleri bir paket olarak düşündük. Sonra 51 şehri değerlendirdik. 2019'un aynısı değil ama çok uzağında da değil. Net olarak şu kadar il diyebileceğimiz noktada değiliz. Bu çok dinamik bir süreç. İl sayısı veremeyiz, üzerine konuşmaya devam ediyoruz. İletişim kanallarının açık olduğunu söyleyebilirim. İşin büyük bölümünü MHP ile görüşme alıyor. HÜDA-PAR Yeniden Refah ve BBP ile temasımız var. Çok zaman baskımız yok. MHP ile varılan nokta diğer iş birliklerini belirler. 20 Şubat’a kadar çalışmaların devam etmesi mümkün. Ocak’ın çok ötesine geçeceğini düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

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"İSİM ANKETLERİ BAŞLAYACAK"

İstanbul ve Ankara adayına ilişkin soruyu yanıtlayan Ali İhsan Yavuz, "Hiç aramayacağımız bir aktör varsa İmamoğlu’dur. Millete hizmetkar olmayı siyasi başarı olarak görüyoruz. İmamoğlu’nun taş üstüne taş koymadığını millet biliyor. Böyle bir figür aramayız. Başka aktörlerimiz de var. Anket çalışmalarımız devam ediyor. Bir paket içerisinden en iyisini seçeceğiz. Bunları belirlemek için masaya oturmadık daha. Hizmet anketleri yapıldı, isim anketleri başlayacak. Tek tek vatandaşa sorulacak." şeklinde konuştu.

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