AK Parti'de 26 ilin belediye başkan adayları bugün belli oluyor

31 Mart yerel seçimleri için partilerde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor... AK Parti'de belediye başkan adayları 7 ve 15 Ocak'ta düzenlenecek iki ayrı programda açıklanacak. En çok merak edilen İstanbul ve Ankara adayları.

AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye başkanlıklarıyla ilgili aday belirleme ve ittifak çalışmalarını hızlandırdı. Erdoğan, karar kılınan 26 ilin belediye başkan adaylarını bugün Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak organizasyonla duyuracak.

Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Erzurum, Denizli, Bursa, Aydın, Balıkesir, Mardin, Muğla, Samsun ve Ordu Büyükşehir belediyelerinin yanı sıra 16 ilin belediye başkan adayları açıklanmış olacak.

Diğer illerin adayları ise 15 Ocak’ta Ankara’da yapılacak aday tanıtım toplantısında belli olacak. Adaylıklarla ilgili çalışmalar devam ederken, Cumhur İttifakı ortaklarıyla seçim işbirliğine yönelik müzakereler de tüm hızıyla sürüyor.

İŞTE ADAYLARIN AÇIKLANACAĞI İLLER

Bugün AK Parti'de adayları açıklanacak iller şöyle:

İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu, Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Artvin.

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PAZARTESİ NETLEŞECEK

AK Parti, MHP ile yaptığı 13 ayrı görüşmede 59 ilde yerel seçim ittifakı kararı aldı. 30 büyükşehirde Manisa ve Mersin dışındaki tüm illerde MHP’nin AK Parti adayını destekleyeceği seçim işbirliği kapsamında, 51 il belediyesinin 5’inde Cumhur İttifakı adına MHP’nin adayı yarışacak.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN KARARI

AK Parti ve MHP, belirlenen 22 ilde ise seçime ayrı ayrı girecek. AK Parti’de HÜDA PAR ile bölgesel işbirliği için görüşmeler sürerken, YRP’nin yeniden ittifaka dahil olup olmayacağı merak ediliyor.

YRP Lideri Fatih Erbakan, dün partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı’nda, ittifaka ilişkin “Pazartesi günü sadece İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlığı için bir işbirliği olur mu olmaz mı onun bir netleşmesi söz konusu olacak. Eğer bir anlaşma olmazsa, bizim Ankara, İstanbul ve İzmir’de büyükşehir belediye başkan adaylarımız seçimlere girecek. 450 beldede 900 ilçede ve diğer illerimizde kendi adaylarımızla seçimlere gireceğiz” dedi.

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1.5 MİLYONDAN FAZLA OY ALMIŞTI

Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye genelinde 1.5 milyondan fazla oy almış ve yüzde 2.90 oy oranına ulaşmıştı. Parti, İstanbul’da 330 bin, Ankara’da 103 bin, İzmir’de 27 bin seçmenden oy almıştı. AK Parti ile pazartesi günü son kez masaya oturulacağını belirten Erbakan anlaşma olmazsa kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söyledi.