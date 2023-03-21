AK Parti ve MHP, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya başvurdu

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapmak üzere binaya giriş yaptı. Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptı.

AK Parti ve MHP TBMM grupları, 16 Mart'ta ayrı ayrı düzenledikleri kapalı grup toplantılarında, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı.

MHP Grup Başkanvekili Engin Akçay, "Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayımız olarak kararını aldık ve Sayın Erdoğan'ın 28. dönemde 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde MHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak müracaatını gerçekleştirmiş oluyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır, hayırlı olsun" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise "MHP Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı seçimi kanunun 8. maddesi çerçevesinde Sayın Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı almıştır. Bugün gerekli evrakları hazırlamış ve Sayın Cumhurbaşkanımızın başvurusunu YSK'ya yapmıştır. Sayın Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, girişimler karşısında milli ve ahlaki duruş, tarihi bir birlikteliktir. 14 Mayıs demokrasi bayramında aziz Türk milleti Kandil yapılanmasına gereken cevabı verecek ve attığı tokat Amerika'dan değil, Mars'tan duyulacaktır" dedi.