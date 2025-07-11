AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye devlet politikası haline geldi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın silah bırakmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Tarihi bir gün yaşıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına talimatlarını vermesinden sonra devlet politikası olarak hayata geçmiş oldu. İmralı'dan yapılan çağrının ardından bugün itibariyle silah bırakılması ve PKK'nın fesih ile ilk adım atılmış oldu. Tüm kurumlarımızın güçlü iradenin tecelli etmesi için gereken idareyi ortaya koymuştur.

Sürecin tamamlanması çok büyük bir önem arz etmektedir. Çok uzun olmayan bir zaman diliminde bunun olması elzemdir. Bazı odaklar provokasyon yapabilir. Teyakkuz halindeyiz. Bu nedenle imha sürecin tamamlanmasının bir an önce gerçekleşmesinde fayda var.

DEM Parti'nin ziyaret trafiği ve parti ziyaretleri önemlidir. TBMM'de kurulmıuş bir komisyonla tüm sürecin takip edilmesi önemli olacaktır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi tek vatan tek millet tek bayrak tek devlet ilkesi etrafından bunlar gelişmektedir. Aziz şehitlerimizin anısına zarar verecek bir şey olmayacaktır. Fesih ve silah bırakma sürecinin tamamlanması ve TBMM'nin devreye girmesiyle sağlıklı bir süreç söz konusu olacaktır.

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Önümüzdeki dönemde milletimiz müsterih olsun. Terörsüz Türkiye iradesi aynı zamanda Terörsüz bölgeye de ilham olacaktır. Önümüzdeki dönemi bu çerçevede takip edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın yarın sabahki konuşmasını dinleyerek kampımızı başlatmış olacağız. Tüm vatandaşlarımızı yarın sabah konuşmayı dinlemeye devam ediyoruz.