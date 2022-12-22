AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte bildiğimiz dünyanın iç safhaya geçildiği net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Enerji ve tahıl krizinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Avrupa bu konuda vizyon üretemedi. Avrupa'lı dostlarımızın Ukraynalı mültecilere gösterdiği yaklaşımdan memnuniyet duyduğumuzu, ama aynısını Suriyeli mülteciler için de beklediğimizi dile getiridik.

Türkiye Ukrayna-Rusya savaşında barış için önemli bir konumdadır. Geçtiğimiz yılın, ilerki yıllarda bakıldığıında en önemli bakılacak olan konunun Ukrayna-Rusya savaşının bütün ezberleri bozan bir tablo ortaya çıkarmasıdır.

Bundan sonra dünyanın nasıl şekilleneceği tamamen savaşın gidişatı konusunda alınacak tavırlara bağlıdır. Temel eleştirimiz vardı Avrupa'dakiler. Türkiye'nin AB üyesi olma konusunda tamamen dar kafalı bir yaklaşımla hareket ediyor. Bu tabi ki Türkiye'ye zarar vermez. Türkiye diplomasi ile önemli bir konuma geldi.

Fransa'nın Macron tarafından, dış politikasının sadece Erdoğan karşıtlığına indirgenmesi görüyoruz. Bu çok dar bir rekabet anlayışından bakan, işbirliği yerine çatışma üretmeye çalışan bir zihniyetin ürünü. Macron'un bu vizyonsuz sözü hiç unutulmayacak. 'Rusya ile konuşan tek ülke Türkiye'... Gördüğümüz şey şudur: Bu diplomasi anlayışının güncellenmesi lazım. Dünyanın yeni bir yazılıma ihtiyacı var.

Yeni bir soğuk savaşın başladığı bu çatışmaların donmuş gözükse de uzayacağı dünyanın yeni stratejileri geliştirmesi net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin en doğru bir yerde olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz.

KIBRIS SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?

Yunanistan'ın ortaya koyduğu tablo barışa hizmet ediyor.

YUNANİSTAN İLE EGE'DE GERİLİM

Yunanistan'ın tavırları gerilimi artırıyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

2023 bütçesi onaylandı biliyorsunuz. Hükümetimizin ortaya koyduğu bütçelerle ülkemizin gelişmesinde vizyon belgeleri vermiştir. Türkiye'ye çağ atlatan bir vizyon belgesi daha kabul edilmiştir.

SIFIR ATIK PROJESİ

Toprağın korunması, çevrenin korunması insanın korunmasıdır. İnsanın iyi bir çevrede yaşama hakkı demokratik hakkıdır. Adana'da Yüreğir Belediyemiz 'Biyobozunur Atık Projesi'ni hayata geçirdi. Bu son derece kıymetli. Bu yaklaşım umarım bütün belediyelerde hayata geçirilir.

EVLAT NÖBETİ

Diyarbakır annelerine bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz. Herkesin bu sesi duyması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

TÜRKMEN GAZININ TÜRKİYE'DEN TAŞINMASI

Hayata geçtiği takdirde tüm dünyaya katkı sağlar. Türkiye enerji alanında büyük bir oyuncu oldu, son derece stratejik bir noktada yer alıyor.

KIZILELMA'NIN İLK UÇUŞU

KIZILELMA'nın yolu açık olsun. Selçuk Bayraktar 'Yerde daha fazla tutamadık' demişti. İnşallah göklerden hiç inmez. Ülkemizin savunmasına dünyanın barışına katkı sağlar. Mavi Vatan'ın korunmasında KIZILELMA'nın rolü son derece büyük. Emeği geçen herkese teşekkürler.

LAÇİN KORİDORUNDA YAŞANAN GERİLİM

Azerbaycan'dan izinsiz kimse o bölgeden maden çıkaramaz. Gelişmeleri takip ediyoruz.