AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mahmud Abbas açıklaması! "ABD'deki hitabın ardından davet ettik"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik, Netanyahu'nun ABD'deki hitabı üzerine Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın davet edildiğini söyledi.

Ömer Çelik söylerini şöyle sürdürdü: Netanyahu'nun kongrede konuşacağı haberi geldiğinde sayın Abbas'ın Türkiye'ye gelmesi girişiminde bulunuldu. O şekilde bir planlama söz konusuydu. Daha sonra Haniye'nin rahmete kavuşması, şehit olması arzulanan tarihte sayın Abbas'ın mazereti sebebiyle bu gerçekleşemedi. Daha ABD kongresinde Netanyahu'nun konuşmasıyla ilgili ilk haberler çıktığında, Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk yaklaşımı Sayın Abbas'ın Meclis'te konuşması ve Haniye'nin Meclis'te bulunmasıydı. Bu çerçevede Filistin'e desteğini bir kez daha gösterecekti. Bu gecikmeden sonra Sayın Abbas'ın programına uygun bir şekilde Türkiye'ye ziyaretlerini gerçekleştirdiler.

İSRAİL SADECE SOYKIRIMCI POLİTİKA İZLEMİYOR

Bölge barışı tehdit altında. Daha olaylar başlar başlamaz 7 Ekim'de Netanyahu "Bölgedeki haritaları değiştireceğiz" demişti. Başka bir takım argümanlar da söyledi. Bugün görülüyor ki, sadece soykırımcı bir politika izlemiyor. Bütün bir bölge barışını, ülkelerin istikrarını tehdit eden bir yaklaşım sergiliyor. Dünya barışının anahtarı Orta Doğu'daki barıştır. Orta Doğu'daki barışın anahtarı da Gazze'deki barıştır. İki devletli çözüm ve soykırım sona ermedikçe Ortadoğu'da barış olmayacak.

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BARIŞ TEHDİT ALTINDA

Soykırımcı Netanyahu bugün bölge barışını tehdit ettiği gibi dünya barışını da tehdit etmektedir. Barış tehdit altındadır. Uluslararası kurumların yetersiz kalmasının ayrı bir değerlendirmesi yapılacaktır. Sürekli bir barış iradesi olduğunda Netanyahu okulları bombalayıp çocukları öldürerek bu iradeyi yok etmektedir. Barış bildirisi yapıldığında okul bombalarla cevap verilmiştir.

ULUSLARARASI KABULA DÖNÜŞEN BİR TEZ

Guterres bütün bu tablonun ardından bir açıklaması oldu, bir reform yapılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız yıllar önce BMGK'da "Dünya 5'ten büyüktür" ilkesini ortaya koyduğunda bazı ülkeler bunu çok ileri bir söylem olarak gördüklerini ifade ettiler. Cumhurbaşkanımız kendisine tezlerini yeniden aktardı. Bugün gelinen noktada bu tezin giderek uluslararası kabule dönüşen bir tez olduğu ortaya çıkmıştır. Guterres'in açık beyanı da bu tezi doğrular niteliktedir.

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BATI SESSİZ

İsrail Maliye bakanı Gazze'deki insanların açlıkla karşı karşıya bırakılmasının normal olduğunu söyledi. Batı Gazze'ye sessiz kalıyor. Burada ABD'nin barış konusunda çağrılar yaparken şöyle bir yaklaşımı söz konusu oluyor. Netanyahu hükümetinin başka bir ülkede suikast yapınca sessiz kalıyor, İran tepki göstermek isteyince uyarıyorlar. Esas olarak Netanyahu hükümetine bir şeyler söylemeleri gerekiyor.