AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'deki saldırısına kınama

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: İHH İnsani Yardım Vakfının 5 insani yardım gönüllüsü, Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gazze'de yardım çalışmaları yaparken, soykırımcı İsrail saldırıları sonucu şehit oldu. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyoruz. Şehit olan gönüllülere Allah'tan rahmet diliyoruz.