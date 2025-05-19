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AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Yüzyılı'nın 19 Mayıs'larına aynı inançla yürüyoruz

19.05.2025 - 12:54Güncellenme Tarihi:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Yüzyılı'nın 19 Mayıs'larına aynı inançla yürüyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet inancını dünyaya ilan ettiği günden Türkiye Yüzyılı'nın 19 Mayıs'larına aynı inançla yürüyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Paylaşımında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anan Çelik, "Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet inancını dünyaya ilan ettiği günden, Türkiye Yüzyılı'nın 19 Mayıs'larına aynı inançla yürüyoruz." ifadesine yer verdi.

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