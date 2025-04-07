AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel, sosyal bölücülük yapıyor, cuntacılık eşittir CHP

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

TBMM parti grubu değerlendirmeleri yapılacak. Kapsamlı sunumlar MYK’da yapılıyor. Sayın cumhurbaşkanımız talimatlarını MYK üyelerine iletti. Terörsüz Türkiye gündemi ile ilgili hassasiyetlerini ortaya koydu. Gazze’deki durumu da yakından takip ediyoruz. İnsani meselemiz olmaktan çıkmayacağını ifade ediyorum. Sayın cumhurbaşkanımız diplomasi trafiğini takip ettiriyor. İnsanların ölüme terk edilmesi ile katlim sürmekte. Netanyahu hükümeti soykırım şartlarını aşan tabloyu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Uluslararası toplumun çaresiz kalması utanç verici.

'BAHÇELİ HASTA YATAĞINDA DA TAKİPTEYDİ'

Sayın Devlet Bahçeli tekrar göreve başladı, memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Devlet Bahçeli’nin istirahat sürecinde bile terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaşması çok önemliydi. Sayın cumhurbaşkanımız da terörsüz Türkiye için devlet kurumlarının senkronize bir şekilde çalıştığını ifade etmiştir. Yeni aşamaları hep birlikte göreceğiz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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'ÖZGÜR ÖZEL, SOSYAL BÖLÜCÜLÜK DEDİĞİMİZ ÇOK ZARARLI BİR FAALİYETE İMZA ATMAKTADIR'

Son on günde gerçekleşen siyasi gündeme ilişkin görüşmelerimizi paylaştık. CHP Genel Başkanı Özgür Özel negatif siyasete imza attı. Boykot olarak bir partinin kampanya yapması bir partinin kendi vatandaşlarının emeği ile karşı karşıya gelmesi ilktir. Özgü özel siyasi fanatizm dili kullanmakta. Sosyal bölücülük dediğimiz çok zararlı bir faaliyete imza atmaktadır. Vatandaşımızda karşılık bulmamıştır.

'CHP SİYASİ CUNTACILIĞIN SÜRÜKLEYİCİSİ YA DA DESTEKLEYİCİSİ OLMUŞTUR'

Cunta yönetimi ifadesinin kullanılması demokrasiye saygısızlığın neticesi olarak ortaya çıktı. CHP siyasi cuntacılığın sürükleyicisi ya da destekleyicisi olmuştur. Cuntacılık söz konusu ise eşittir CHP bulunacaktır.

'SİYASİ-HUKUKİ KARŞILIKLARI VERİLECEK'

CHP kendilerine yakışacak ifadeye bize kullanmaları sonrası gerekli karşılığı veriyoruz. Hukuki süreç de olacaktır. Suriye diktatörü Esad’a kullanmadığı ifadeleri sayın cumhurbaşkanımıza kullanıyor. Siyasi-hukuki karşılıkları verilmeye devam edecektir.

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Özgür Özel döneminde CHP’nin düştüğü durum görülmüş şey değildir. Daha önce dönemlerde yabancı odaklardan yardım talep eden parti genel başkanı görülmemiştir.

CHP’de bir siyaset kurduklarında çürük temelde siyaset inşa etmeleri şaşkınlık verici. Türkiye en çok randevu edilen taraftır. Dışişleri, Hazine ve Maliye Bakanımızda da böyledir. AB’de fasılları açalım yerine getiriyorsak kapatırsınız aksi taktirde açık kalır. Avrupa’da genişlemeye yönelik vizyonsuzluktan kaynaklanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN - DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ BU HAFTA

Sayın Cumhurbaşkanımız görüşme talebini uygun gördüğünü belirtmişti. Bu hafta içinde görüşme olması değerlendirilebilir.

SURİYE MESAJI: BÖLGE BARIŞI İÇİN ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYORUZ

Son bir haftada Suriye merkezli olaylar karşısında İsrail’den açıklamalar geliyor. Biz bölge barışı için çalışmaları sürdürüyoruz. İsrail güvenlik dalgalanmasını ortaya çıkarıyor.

Suriye Devlet Başkanı Şara cuma günü Türkiye’de olacak. Antalya Diplomasi Fuarı kapsamında gelecek.