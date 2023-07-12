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AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'mızın liderliğini tartışması komedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanı'mızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir" dedi.

12.07.2023 - 14:01 | | Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'mızın liderliğini tartışması komedi

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun tüm siyasi hayatı, son seçimde bir kez daha görüldüğü gibi yenilgilerle ve başarısızlıklarla doludur. Son seçimden sonra CHP içinde ortaya çıkan tartışmalar doğrudan Sayın Kılıçdaroğlu'nun liyakati ile ilgilidir. Kendi liyakati, kendi partisi içinde tartışılan birinin öncelikle konuşması gereken konu budur. Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanı'mızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir. Cumhurbaşkanı'mızın siyasi liderliği her seçimde yeni bir zirveye ulaşmakta ve devlet yönetmedeki yüksek liyakati Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak için attığı her adımda bir kez daha görülmektedir" dedi. 

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