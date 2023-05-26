AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu sessiz kalıyor, teröre destek veren siyasetçileri ve partilerin desteğini istemiyorum demedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’nın Kozan ilçesinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Çelik, muhalefeti eleştirdi. Seçimlerde iki aday arasında yarış olmadığına değinen Çelik, “Yarış Cumhurbaşkanımızı, tüm dünya liderleri içerinde herkes tarafından kabul edilmiş yönetme kabiliyeti ile karşı tarafın yönetme beceriksizliği arasında geçiyor. Çok uzun süredir siyasetteyim. Kimin ne söylediğinin neye karşılık geldiğini görüyorum. İlk defa belki de Cumhuriyet tarihinde belki de ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu’na terör örgütleri tarafından sürekli destek açıklanmasına rağmen buradaki siyasetçiler gece gündüz ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz, özerklik ilan edilecek, terörist başına imtiyaz verilecek’ gibi söylemler ve üsluplar kullanıyorlar. Kılıçdaroğlu bunlara sessiz kalıyor. Tüm bunlara rağmen teröre destek veren siyasetçileri ve siyasi partilerin desteğini istemiyorum demedi" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun sağa sola milliyetçi afişler astığına değinen Çelik, “'Hudut namustur afişlerini asmışlar' halbuki hudutları korumak için TSK’ya yetki teskeresi istendiğinde iki parti karşı çıktı. Biri HDP onlar PKK’ya karşı operasyon yapılmasın diye karşı çıktı, Cumhuriyet Halk Partisi niye karşı çıktı bu teskereye? Kimse 14 Mayıs’tan sonra sahte milliyetçilik muhafazakarlık üretmesin, bu işin bir ciddiyeti yok. İkincisi 6-7’tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış. Bunlar Türkiye’ye istikrar vaat eden bir tablo değil" ifadelerini kullandı.

Karadeniz gazının bulunması ve diğer sondaj faaliyetlerinin Türkiye’nin enerji üstü olma yolunda ilerlemesi olduğuna dikkat çeken Çelik, “Parti yarışı bitti şimdi Türkiye’nin geleceğini oylayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.