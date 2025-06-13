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AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi

13.06.2025 - 08:24Güncellenme Tarihi:
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in İran'a saldırısına yönelik sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
"İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" diyen Çelik şunları kaydetti:

"İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır. Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir. Gazze konusunda İsrail’in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslarası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı. ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail’in bu saldırıyı yapması, İsrail’in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır."

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