AK Parti Sözcüsü Çelik: Demokraside millet ne derse o olur

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi hayatımızın en absürt işlerinden birine imza atarak ak gençliği cumhurbaşkanımızdan farklı tutuma çağırmış. AK gençliği Özgür Özel kendi partisi içindeki hiziplerden biri sanmış. AK gençlik cumhurbaşkanımızın en kararlı takipçilerinin başında geliyor. AK Parti sürekli sahada zaten.

Suriye'deki gelişmeleri yakında takip ediyoruz. Bu hususta Suriye Cumhurbaşkanı Şara ziyareti önemli bir gelişme oldu. Suriye' de yaptırım kalkması yönünde ileri noktalara gelindi. Bu dönemde esas olan Suriye halkının bu kritik günlerdeki yürüyüşünün yanında olmak gerek.

Suriye'de hem toplumsal hayatta özgürlüğün sağlanması, azınlıkların güvence altında olması ve etnik ve mezhep grupları arasında fitne tohumları ekmek isteyenlere karşı duyarlı olunması son derece önemlidir. Şimdiye kadar da Cumhurbaşkanı Şara ve ekibi tüm toplumsal kesimlerle sağlıklı diyalog üretmede son derece başarılı oldular. Yakın zamanda Esad henüz iş başındayken Suriye'nin yeni bir Afganistan'a dönüşme ihtimalinden bahsediyorduk. Şimdi gelinen noktada ise bu tehlikelerden giderek uzaklaşıldığını görüyoruz.

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Şimdiye kadar Suriye'de vekalet savaşına imza atanların en büyük argümanların başında DEAŞ ile mücadeleler geliyordu. Dolayısıyla şimdiye kadar olduğu gibi DEAŞ'ı bahane ederek terör örgütlerini terör örgütlerine karşı kullanma gibi yanlışların önüne geçmek gerekir.

Bütün dünyanın gözünde İsrail'in soykırım katliam ziyareti devam ediyor. Bunun durdurulması için henüz bir irade ortaya çıkmış değil. Şu anda istikrarsızlaştırıcı tek unsur İsrail saldırıları. İsrail saldırıları bölge barışını tehdit eden birinci etkendir. Siyasi irade açısından devletlerin yoğun şekilde Filistin'i tanıması son derece önemli mesaj olacaktır. Somut adımların uluslararası toplumların ortak iradesiyle atılması son derece kıymetli olur.

İSRAİL'İN SOYKIRIM SİYASETİ DEVAM EDİYOR

Suriye'nin istikrarı konusundaki bütün bu adımları hassasiyetle takip ettiğimizi ve bundan sonrasında da aynı desteği vereceğimizi ifade ediyoruz. Dünyanın gözü önünde İsrail'in soykırım, katliam siyaseti her gün yeni acılara imza atılarak devam ediyor. Netanyahu'nun kişisel durumlarını garanti altına almak için on binlerce insanı katliama gönderdikleri soykırım faaliyetidir. İngiltere'nin İsrail'le yürüttüğü ticaret anlaşması müzakerelerini askıya alması son derece önemlidir. AB'den ve dünyanın çeşitli yerlerinden seslerin bu kadar net olması önemlidir. Esas olan somut adım atılmasıdır.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE KONUSUNU DA YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Terörsüz Türkiye konusunu da yakından takip ediyoruz. Sürekli olarak değerlendirmelerimizi yoğun biçimde yapıyoruz. Gelinen aşamada olması gereken terör örgütünün bütün unsur ve uzantılarıyla silah bırakması ve kendisini feshetmiş olmasıdır. Yapılan açıklamanın somut olarak sahada ve eksiksiz olarak hayata geçmesi gerekiyor. Terör örgütünün finansmanını sağlanan yapıların, Suriye, Irak, İran'daki kollarının, Avrupa'daki yapılanmalarının fesih sürecini gerçekleştirmesi, silahlı unsurların silah bırakması esas meselesidir.

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MİT VE TSK SAHADA

Burada gündem terörsüz Türkiye'dir. Terör örgütünün silah bırakması ve kendisini feshetmesi gündemidir. Irak'taki süreçte, Irak hükümeti ile aramızdaki anlaşmalar çerçevesinde diyalog yakın şekilde sürdürülüyor. Bağdat, Süleymaniye, Erbil'le koordine edilecek konularda ilerleme sağlanmaya devam ediyor. MİT, TSK sahada kurdukları mekanizmalarla silah bırakma sürecini doğrulama mekanizmaları oluşturuyorlar. Bunun ne düzeyde olduğu teyit edilecek, her aşamada kontrol edilecek. Suriye'de de terör yapılanmasının sona ermesi gerekiyor. Bu mesele hem Türkiye'nin sınırları içinde hem dışında çeşitli mekanizmalarla, İçeride İçişleri Bakanlığı'nın kuracağı mekanizmalarla takip edilecek. İnşallah bir sonuca ulaşılacak. Bölge açısından da bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyen unsurların sürekli olarak terör örgütlerini araç olarak kullanması bölgede büyük istikrarsızlıklar ortaya çıkarmaktadır.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİ AÇISINDAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE STRATEJİK OLACAKTIR

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Hem siyaset görüntüsü altında siyasi sabotajlar geçmiş dönemlerde görülmüştür ve yine sahada da çeşitli sabotajlar söz konusu olabilmektedir. Terörsüz Türkiye hedefinden ayrılmaması çok önemlidir. Farklı anlayışlardan ve farklı tutumlarla yanlış değerlendirmeler yapılabiliyor, bunlara verilecek en büyük cevap terörsüz Türkiye konusunda kararlı, sabırlı, süreci izanla yöneten, odağını kaybetmeyen yaklaşım sergilemektir. Türkiye'nin hukuk devleti, Türkiye Yüzyılı hedefleri açısından terörsüz Türkiye stratejik olacaktır. Sahada somut olarak görülmesi gereken meseledir. Bu meselenin doğrulama mekanizmalarının çalışması, siyasi partiler açısından bu süreçleri olgunlaştıracak şekilde doğru bir dilin ortaya konması çok önemlidir.

DEVLETİN NİTELİKLERİ VE MİLLETİN NİTELİKLERİ KONUSUNDA HİÇBİR PAZARLIK YAPILMIYOR

Bu sürece katkı olarak ortaya koyulan yaklaşımlar, diyaloglar, karşılıklı istişareler fevkalade sonuçlar doğurmuştur. Dolayısıyla bu trafiği önemsediğimizi ifade etmek isterim. Siyasi sabotaj ve söylemler hariç tabii ki siyasi eleştiri olacaktır. Demokrasinin doğası gereğidir. Bunlarla ilgili son derece makul cevaplarımızın olduğunu ifade etmek isterim. En önemli meselenin eleştiriler Türkiye'nin terörden kurtulmasına odaklanmalıdır. Türkiye'nin milli değerlerinden taviz verildiği milli kazanımlarının heba edildiği konusundaki yaklaşımların hiçbir değeri yok. Devletin nitelikleri ve milletin nitelikleri konusunda hiçbir pazarlık yapılmıyor. Doğru olan bütün vatandaşlarımızın ortak geleceği çerçevesinde terörü Türkiye gündeminden çıkarmaktır.

Vatandaşlarımızın kendilerini çeşitli kimliklere ait görüyorlar. Mezhep, dini aidiyetlerden yola çıkıyorlar. Her zaman söylediğimiz gibi adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı meseleyi kendi irademizle, kapasitemizle, Türk, Kürt, Alev, Sünni ve diğer unsurlarla kardeşliğimizi pekiştirerek ortaya koymamız başlı başına kıymettir. Önümüzdeki günlerde daha hassas süreçler karşımıza gelecek. Türkiye'nin içinde ve dışında daha çok yoğun tartışma yapılacak. Odağımızın Türkiye Yüzyılı'nda terörsüz Türkiye çerçevesine ulaşmak çok doğru olacaktır.

SORU - CEVAP

BAHÇELİ'NİN 'KOMİSYON KURULMALI' ÇAĞRISI

Sayın Bahçeli son derece stratejik yaklaşımlar sergiledi. Tartışmaların odağını terörsüz Türkiye noktasında tutacak şekilde çerçeve çizdi. Yüce meclisin katkısı ve yapacağı liderlik son derece kritik ve önemlidir. Yüce meclisin sürece katkısı son derece kıymetli ve önemlidir. Komisyon çağrısı ise Meclis Başkanlığı tarafından planlanacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle bir hassasiyeti var. Gelecek nesillere kendi irademizle sivil bir anayasa borcumuz var. Türkiye'nin geleceği açısından böyle. Bu ihtiyaç her zaman sürecektir. Siyasi meşruiyet açısından meseleye bakıldığında bir şekilde şimdiye kadar ki anayasa değişiklikleri meclisin meşruiyeti içinde gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönem açısından baktığımızda sivil anayasa dediğimiz, herhangi vesayet odağının için işine karışmadığı anayasa siyasi geleceğimiz açısından son derece kıymetli.

Bu konu konuşulduğunda iki şey gündeme getiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olup, olmayacağı ve parlamenter sistem. Halbuki parlamenter istem ve Cumhurbaşkanlığı sistemi demokrasinin içerisinde. Parlamento sisteminin siyasi konsolidasyona ödendiği bedeller biliniyor. Rahmetli olmuş siyasi figürlerin hemen hepsi Cumhurbaşkanlığı sistemini önermişti. Türkiye'de parlamenter sistem varken vesayetin yanında yer alanlar bugün Cumhurbaşkanlığı sisteminin karşısında parlamenter sistemi gündeme getiriyorlar. Şimdi sadece Cumhurbaşkanımıza karşıtlık üzerinden bu konuyu gündeme getiriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisinin adaylığı ile ilgili tartışmaların bu meselenin parçası olmadığını ifade ediyor. Tabii sayın Bahçeli'nin açıklamasına şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın tabii ki yeniden seçilmesini birinci öncelik olarak arzu ederiz. Cumhurbaşkanımızın birikimi, kapasite, liderlik birikimi devlet ve millet hayatımız açısından hazine değerindedir.

Türkiye'nin barışın adresi olarak ön plana çıkmasının bir nedeni var. Arabuluculuk söz konusu olduğunda Türkiye gündeme geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bir referans ve bir adrestir. Birikimi devlet ve millet hayatımız için vazgeçilmez bir hazine hükmündedir. Ancak tabii her zaman takdir milletimizindir.

GENEL AF OLACAK MI?

Bu yargı reformu çerçevesinde ceza adaletinin sağlanması ile ilgili konular var. Hasta yaşlı tutuklular, çocuklar ile ilgili konular var. Bizim için gündem budur ve bunu olgunlaştırıyoruz. Bu ana çizgileri ile doğru bir açıklama. Burada öteden beri bir takım çıkarlar doğrultusunda buna demokrasi getirme gibi bir isim konuyor. Burada demokrasi gibi konulara bir müdahale aracı olarak kullanıldığını gördük. Bir yerde maden kaynağı petrol varsa aşırı iştahlı bir davranış sergilediler. Sonuçta bu demokratik bir sonuç üretmedi. İnsan haklarına bir faydası olmadı.