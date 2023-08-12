AK Parti, seçimden önce kan tazeliyor! 21 il başkanı değişti

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim kampanyasının da startını vereceği olağanüstü kongrenin tarihi 7 Ekim olarak kesinleştirildi. Yerel seçimlerin ardından da olağan kongre sürecini başlatacak olan AK Parti, böylece bir yıllık süre içinde biri olağanüstü diğeri olağan olmak üzere iki büyük kongre yapmış olacak.

Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısının ana gündem maddesi partinin dördüncü olağanüstü kongresi ve 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler oldu. Toplantıda olağanüstü kongre için 7 Ekim tarihi kesinleşti; kongre kararının 5 Eylül’de yapılacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alınması kararlaştırıldı.

Olağanüstü kongre sürecinde AK Parti’nin yalnızca ana kademesi yenilenecek. Yerel seçimlerin ardından olağan kongre süreci, mahalle, belde, ilçe ve il kongreleriyle başlayacak ve 2024’ün sonbaharında büyük olağan kongre yapılacak.

21 İL BAŞKANI DEĞİŞTİ

MYK’da Teşkilât Başkanı Erkan Kandemir, kongreye yönelik çalışmalarla ilgili yaptığı detaylı sunumda, il ve ilçe teşkilâtlarında yapılan revizyonu anlattı. Belediye başkanı ya da belediye meclis üyesi olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının görevlerinden ayrılması talimatı kapsamında bugüne kadar 21 il başkanının yerine yeni isimlerin atandığına işaret eden Kandemir, il ve ilçe yöneticilerindeki değişimlerin süreceğini bildirdi.

SEÇİM TALİMATI

Erdoğan’ın yerel seçim startının kongre ile verileceğini hatırlattığı toplantıda, “Seçimlere daha çok çalışacağız. Mevcut ekonomik tabloyu oluşturan gerekçeleri halka iyi anlatmamız lazım. Belediye başkanlıkları için iyi adaylar belirlemeliyiz. Toplumda karşılığı olan, sevilen, doğru adaylar üzerinde duracağız” dediği kaydedildi.

Toplantıda yerel seçimlere giderken yeni ekonomi programından çok taviz verilmeyeceği ancak özellikle memur ve emekli maaş zamları konusunun aralık ayı öncesi gündeme gelebileceği belirtildi.

‘GEREĞİ YAPILACAK’

MYK’da Akbelen tartışmaları da gündeme gelirken, Erdoğan’ın konuyla ilgili, “Akbelen olayı dışarıdan gelenler tarafından provoke ediliyor. Bu provokasyona karşı yeteri kadar tedbir alınmadığı ortada. Müdahalede geç kalındı. Buna fırsat veremeyiz. İçişleri Bakanımla görüştüm gereği yapılacak” dediği öğrenildi.