AK Parti kulislerinde ‘İmamoğlu kararı’ değerlendirmesi!

Adı sık sık Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezası ve siyasi yasak yolunun açılması iktidar kanadında da kulisleri hareketlendirdi.

Milliyet Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; AK Partili yetkili isimlerce İmamoğlu’nun YSK üyelerine karşı hakaret suçu işlediği ve bu suçtan bir ceza almasının doğru olduğu konusunda hemfikir olurken verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve siyasi yasağın, suç ile orantılı bir ceza olmadığı, bu nedenle cezanın istinaf ya da Yargıtay aşamasında bozulacağı kanaati dillendiriliyor.

‘DAVA AÇILMAMALIYDI’

AK Partili yetkili isimlerin yaptığı değerlendirmelerde “Mahkeme adli para cezası gibi alternatif yaptırımlar varken ya da cezayı en alt sınırdan uygulayabilecekken niye böyle bir karar verildiğini sorgulamak lazım. Cezadaki artırım sebepleri doğru ama hakim temel cezayı belirlerken alt sınırdan çok uzaklaşmış. ‘Ahmak’ kelimesine bu kadar ağır bir ceza verilirse hakaretin konusu sinkaflı bir küfür olsaydı nasıl bir ceza verilecekti? Bu karar, İmamoğlu için mağduriyet havası oluşturur. Bu davada zamanlama olarak da ceza hukukunun siyasete müdahalesi, yön vermesi söz konusu. Bu doğru değil. Ama bu kararın kesinleşmesi Cumhurbaşkanlığı seçimine yetişmez; dolayısıyla da karar İmamoğlu’nun adaylığının önünde bir engel teşkil etmez” ifadeleri dikkat çekiyor. Bazı AK Partili isimler ise böyle bir davanın hiç açılmamış olması gerektiği görüşünü savunuyor.