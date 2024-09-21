Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu'ndan KYK yurtlarına ziyaret: Yurtlardaki kapasite artışı gurur verici

Mehmet Kasapoğlu; “İzmir’deki yurt kapasitemiz; 2018 yılında yaklaşık 16.000’di. 2023 yılında ise bu sayı 36.173’e yükseldi. Ve 2024 yılında ise 45.453 ulaşacak. Bu artış hakikaten gurur verici. Tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de rakamlar ortada. Popülist söylemlerle, magazinel ifadelerle iş yapılmaz. Bizim çalışmalarımız verilerle sabittir. Bu yıl İzmir’de yurtlarımız için 6729’ü kız ve 5220’si erkek olmak üzere 15.315 öğrencimiz başvuru yaptı. Bugün itibariyle erkek öğrencilerden yurt sırası bekleyen arkadaşımız kalmadı. Başvuru yapan tüm erkek öğrencilerimizin yurtlara yerleşimleri gerçekleştirildi. Kızlardan ise az sayıda yedek bekleyen öğrencimiz kaldı. Onlar da hem yeni yurtlarımızın devreye girmesi hem de yapılacak yerleşim planları ile çok kısa sürede yurtlarına kavuşacaklar.” dedi.

'BİZİM ÇALIŞMALARIMIZ VERİLERLE SABİTTİR'

Açıklamasının devamında “Türkiye’nin yurt altyapısı öyle muazzam bir noktaya geldi ki; GSB Yurtları 50’den fazla ilimizin nüfusundan daha fazla yatak kapasitesine sahip. Böyle büyük bir yapıda yemek, temizlik, güvenlik gibi ihtiyaçların karşılanması çok büyük bir operasyonel tecrübe gerektiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu konuda tüm yetkinliğe sahip ve süreçleri başarıyla yönetiyor” dedi.

Haberin Devamı

'AİLELERİMİZİN GÖZÜ ARKADA KALMASIN'

Ege Üniversitesi’nde yapımı devam eden yurtlarla ilgili de bilgi veren Kasapoğlu, “Şu an inşaatı devam eden yurtlarımızla, Ege Üniversitesi’nde 6.000 olan yurt kapasitemizi 8.000 daha arttırarak 14.000’e çıkartıyoruz. Evladı şehir dışında okuyan ve okuyacak ailelerimizin gözü arkada kalmasın. Türkiye’nin en güvenli öğrenci barınma sistemi olana GSB yurtlarımız her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edecek.” şeklinde konuştu.

Yurt ziyaretine eşlik eden Ege Üniversitesi rektörü Prof.Dr. Necdet Budak da yaptığı açıklamada “Sayın Mehmet Kasapoğlu bakanımız hem bakanlığı döneminde hem de şimdi milletvekilliğinde İzmir’e ve üniversitelerimize her zaman özel bir ilgi göstermiştir. Bilimi ve bilim yuvaları olan üniversiteleri önemseyen, destekleyen yaklaşımını; gerek işbirlikleriyle, gerekse de yürüttüğü projelerle her daim ortaya koymuştur. Yurtlarda gerçekleştirilen hamleler bunlardan biri. İşte yapımı tamamlanmak üzere olan ve üniversitemiz öğrencilerinin barınma imkanını daha arttıracak olan bu yurtlar, kendisinin bakanlığı zamanında başladı ve artık bitme noktasına geldi. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı