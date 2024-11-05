AK Parti IÄŸdÄ±r il binasÄ±na satÄ±rlÄ± saldÄ±rÄ±!

Olay, sabah saatlerinde, BaÄŸlar Mahallesi'nde Emir Ensar ApartmanÄ±'ndaki AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda meydana geldi. Elinde satÄ±rla gelen Bilen Balta, Ã¶nce zili Ã§aldÄ±. Bir sÃ¼re kapÄ± Ã¶nÃ¼nde bekleyen ÅŸÃ¼pheli, daha sonra elindeki satÄ±rla kapÄ±nÄ±n camlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±. BinanÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla iÃ§eri giren Bilen Balta, baÄŸÄ±rÄ±p, hakaretlerde bulundu. Ä°hbar Ã¼zerine adrese sevk edilen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, ÅŸÃ¼pheliyi ikna edip, gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. SaldÄ±rgan, polis tarafÄ±ndan Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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Â 'BÄ°Z HER ZAMAN LÄ°DERÄ°MÄ°ZÄ°N, PARTÄ°MÄ°ZÄ°N YANINDAYIZ'

SaldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapan AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Ali Kemal Ayaz, "BugÃ¼n sabah saatlerinde Bilen Balta adÄ±nda bir kiÅŸi partinin Ã¶nÃ¼ne gelerek elindeki satÄ±rla saldÄ±rÄ±da bulunuyor. Zorla iÃ§eri girdikten sonra yukarÄ±ya kadar Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ama gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri gerekli mÃ¼dahaleyi yapmÄ±ÅŸlar ve ikna ederek bu eylemini sonlandÄ±rmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸlar. Biz bu saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nÄ±yoruz, bunlar hoÅŸ ÅŸeyler deÄŸil, vahim hadiseler. Bu saldÄ±rÄ±lar ne ilk olur ne de bizi yÄ±ldÄ±rÄ±r. Biz her zaman liderimizin, partimizin yanÄ±ndayÄ±z nefesimizin yettiÄŸi sÃ¼resince bu mÃ¼cadelemizi vermeye devam edeceÄŸiz. SaldÄ±rgan iÃ§eri girerken CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ve eÅŸine hakaret ederek saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸtir. KÄ±nÄ±yor ve lanetliyoruz" diye konuÅŸtu

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