AK Parti İBB Adayı Murat Kurum: Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri İstanbul olacak

İşte AK Parti İBB Adayı Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Murat kardeşinizi bağrınıza bastığınız için teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları, temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz bu güzel buluşmaya hoş geldiniz.

Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere zulmün son bulmasını biliyorum. Bugün Avcılar'ın güzel insanlarının misafiriyiz. Çıktığımız bu yolda rabbim bizi sizlere, Avcılarlı kardeşlerime mahcup etmesin diyorum. Bugün bu salonda teşkilat büyüklerimizin, muhtarlarımızın sofralarına oturduk. Dostlarımızla kucaklaştık. Bu mekanda farklı görüşlerde olsak da bugün bize kendi kardeşi gibi sarılan yeni dostlarımızla tanıştık. İşte Avcılar budur, Avcılar'ın ruhu budur. Özlenen İstanbul fotoğrafı budur. İyi ki varsınız.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ÖNCÜ ŞEHRİ İSTANBUL OLACAK"

Avcılar'ın her zaman yanında olacağım. Bunu burada söylüyorum... Ne sıkıntısı varsa bir ayağımız Avcılar'da olacak. Avcılar hizmetlerin en güzelini en iyisini hak ediyor. bu birliğinize beraberliğinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

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İstanbul için yola çıktık. Bu yola güzel İstanbul yolu diyoruz. Bizi hak ettiği eserlere ulaştırmaya İstanbullu kardeşlerimiz sabırsızlıkla bekliyor. İstanbul'da, Avcılar'ın dört bir yanında her zamankinden daha fazla gayret edeceğiz. Mutlu Avcılar için çalışacağız. Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri İstanbul olacak.

İstanbul bu cennet vatanın her rengini taşıyor. Avcılar kentsel dönüşümde belediyelerin ihmalkarlığından çok kaybetti. Tesisleşmede çok göz ardı edildi. Mevcut İBB yönetimi başka gündemler peşinde koştu. Biz İstanbul meselelerine odaklanıyoruz. Projelerimizi milletimiz ile paylaşıyoruz. Açıklamalarımızdan rahatsız olmuşlar. Hayallerimizi paylaştığımızda hemen algı çerçevesinde farklı gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Sadece İstanbul demek yerine İstanbul'u ikbal kaygısı görüp İstanbul halkını yalnız bırakanlar, sorunlara odaklansalardı İstanbul'daki kaos yaşanmazdı.

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Farklı gündem peşinde koşanlar kendisi için yüksek oyu veren Avcılar için adım atmadılar. Avcılar artık yeter diyor. Siyaset er meydanıdır. Size söz veriyorum, İBB mührünü alacağız ve Avcılar'ın bu tarihini değiştireceğiz. Evinizin evladı olarak yanınızda olacağım. Dağ gibi Avcılar'ın arkasında duracağım. Bizim sözümüz bunların sözüne benzemez. Biz sözümüzü yerde bırakmamak için var gücümüzle çalışırız. 1 Nisan'da Avcılar'da dönüşüm seferberliğini başlatacağız. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar Avcılar için çalışacağız. Avcılar'ın İstanbul merkezine uzaklığı 27 km uzaklığında. Avcılar'ın metrosu yok. Metrobüs ve otobüs dışında ulaşım imkanı yok. Bu Avcılar'ın kaderi mi? Tabii ki değil. Göreve gelir gelmez Halkalı'dan metroyu Avcılar'a bir durak daha uzatacağız. Tahtakale mevkine de yeni metro hattı açacağız. Biz başladık mı bitiririz.