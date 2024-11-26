AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bahçeli'nin açıklamaları kıymetli ve önemli

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye için önemli sürecin içerisinden geçiyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yol açıcı fikir ortaya koydu. Konuşmalarının bütünlük içinde olduğunu düşünüyorum. DEM Eş Başkanları’nın görüşme talebi oldu. Adalet Bakanlığı tarafında değerlendirilecektir. Siyasetin hakim olmasını istiyoruz. DEM Parti terörün gölgesinde olmamalı. Siyaset asıl karar verici olmalı.

'SUÇUN NİTELİKLİ HALİ TANIMLANACAK'

Etki ajanlığı konudan uzaklaştıran bir isimlendirme. Dünyada benzer uygulamaları olan ülkeler var. Mesela; Almanya. Casusluk suçunun işlenme halleri sıralanmış mevcut kanunda. Sadece belge paylaşmak değil farklı tipler ortaya çıktı. Diğer partilerle kürsü arkasında sohbetlerimiz olur. Geçen hafta somut toplantı yaptık. Eğer devletimizin böyle kanuna ihtiyacı varsa hayır demedi DEM Parti hariç katılan partiler.

Buradaki mesele yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor, farklı suç tanımları beliriyor. Suçun nitelikli hali tanımlanmış oluyor. Yapılması gereken kamuoyunun anlayabileceği daha sarih anlaşılması için toplantı yaptık. Türkiye'nin geleceği için önemli.

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Stratejik çıkarlar ve organizasyon kelimeleri daha anlaşılır hale getirilebilir. Özenle hazırlanmış bir madde. Hem yanlış hem farklı tartışılıyor. Henüz yazılı bir metin önerisi gelmedi muhalefetten.