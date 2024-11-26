GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri DEM Parti'den Öcalan ile görüşme başvurusu

DEM Parti'den Öcalan ile görüşme başvurusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmasında "İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze temas olmalıdır" dedi. DEM Parti ise terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuru yaptı.

26.11.2024 - 14:06 |
DEM Parti'den Öcalan ile görüşme başvurusu

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'Öcalan' çağrısı ile ilgili "22 Ekim tarihinde ne dediysek onun arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze temas olmalıdır." ifadelerini kullandı.

AHMET TÜRK İLE GÖRÜŞME

Bu açıklamanın ardından Bahçeli ile DEM Partili Ahmet Türk’ün görüşeceği iddia edildi. Bahçeli, görüşme iddialarına ilişkin, “Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz.” dedi.

DEM PARTİ'DEN BAŞVURU

DEM Parti’den yapılan son açıklamada ise terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’la görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapıldığı bildirildi.

 

    GÜNCEL HABERLER

    Miras ile ilgili mahkemeden flaş karar! Tek kuruş dahi alamadı

    Miras ile ilgili mahkemeden flaş karar! Tek kuruş dahi alamadı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat'ı hortlatmaya çalışanlara göz yummayız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat'ı hortlatmaya çalışanlara göz yummayız

    Antalya'da plaja gelen vatandaşlar montları çıkarıp denize girdiler

    Antalya'da plaja gelen vatandaşlar montları çıkarıp denize girdiler