DEM Parti'den Öcalan ile görüşme başvurusu

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'Öcalan' çağrısı ile ilgili "22 Ekim tarihinde ne dediysek onun arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze temas olmalıdır." ifadelerini kullandı.

AHMET TÜRK İLE GÖRÜŞME

Bu açıklamanın ardından Bahçeli ile DEM Partili Ahmet Türk’ün görüşeceği iddia edildi. Bahçeli, görüşme iddialarına ilişkin, “Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz.” dedi.

DEM PARTİ'DEN BAŞVURU

DEM Parti’den yapılan son açıklamada ise terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’la görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapıldığı bildirildi.