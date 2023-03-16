AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Afetler siyaset malzemesi yapılmamalı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK'te "Özel Röportaj" programında Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

DEPREM BÖLGESİNDE SEL FELAKETİ

İşte AK Partili Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Öncelikle yaşadığımız bu süreç asrın felaketi olarak nitelendi. Son derece öneli bir faciayla karşı karşıya kaldık. 50 bine yakın vatandaşımız şehit oldu. Büyük can kayıpları oldu. Depremin yaraları sarılırken selle yıkım oldu. 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız.

"AFETLER SİYASİ MALZEME YAPILMAMALI"

Şarkılı türkülü bir kampanya olmayacak. Afetleri siyasi malzeme olarak kullanılmaması lazım. Eleştirilere açığız ama bunlar siyasi malzeme değil. İlk andan itibaren bütün devlet kurumları oralara ulaşmak için gayret gösterdi. Samimiyetle sahada çalışılıyor.

Eksiklikler var, iyileştirmek için çalışıyoruz. Bu bir milli meseledir. Siyasi tartışmanın konusu değildir. Antakya'da insanın içi kan ağlıyor. Binaların bir kısmı olduğu yerde yan yatmış, bazıları yıkılmış.

(Hatay Valisi'nin aday adaylığı) Rahmi Doğan ilk andan itibaren depremin sonuçlarını ortadan kaldırmak için mücadele etmiş birisidir. Aday olma hakkını kullanmıştır.

"BİRİNCİ MESELEMİZ YAŞANAN FELAKET"

Birinci meselemiz yaşadığımız felaketin sonuçlarının süratle ortadan kaldırılmasıdır. Bakan arkadaşlarımızın her birisi, STK'lar, gönüllüler canhıraş bir çalışmanın içindeler. Başvuruları yeni almaya başladık. Odak noktamız demokratik standartları yüksek bir seçim yapacağız, millet kararını verecek.

Deprem bölgesinden göç etmiş vatandaşların oy kullanabilmesi için YSK ilanını yaptı. Nüfus bilgilerini gittikleri yere alabilirler ve oralarda oy kullanabilirler. Evleri yıkılmış olan vatandaşlarımızın da konteyner ve çadırları adres göstererek oralarda oy kullanabilirler.

Cumhur İttifakı'nın kurulduğu günden bu yana, Bahçeli'ye teşekkür etmek istiyorum, hiçbir zaman bir pazarlık ittifakı olarak görülmedi. İki farklı kimlik ortak hedeflerde buluştu. Yeniden güçlü Türkiye'yi kurma, önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma hedefi.

Yeniden Refah ve Hüda Par ile görüşmeler sürüyor. Bu ittifakın ana partisi AK Parti'dir. Merkez sol, sağ tarifleri artık çok değişti. AK Parti yeni bir merkez inşa etti ve bu merkezi iktidara taşıdı. Sadece bir bölgenin partisi değil.

ANAP VE DSP İLE GÖRÜŞÜLECEK Mİ?

Ben bu tarafı tercih ediyorum, Türkiye için ben varım diyen herkese kapımız açıktır.

SİYASETTE "6284" TARTIŞMASI

Yeniden Refah Partisi kendi politik kimliği olan bir siyasi partidir, burada yapılmak istenen şey ortak hedefler istikametinde bir yönelim tespit etmektir burada da şu ana kadar yapılan görüşmelerde bir sorun görünmüyor. Bir koalisyon protokolü imzalanmıyor.

Seçime dönük bir ittifak yapma peşindeyiz. Bu konuların tartışıldığı zemin ortada yok. Bu tartışmaların hepsini bir kenara bırakmak lazım. AK Parti'nin tavrı tarzı farklıdır. Kadınlar için her türlü tedbiri alırız. Aileyi güçlendirmek kadını zayıflatmak değildir. Programımız ve yaptığımız siyasi çalışmalar ortadadır.

HÜDA PAR ADAYLARI HANGİ LİSTEDE OLACAK?

Bizim vereceğimiz bir karar olmaktan ziyade ittifaka katılacak partinin kararı. Bizim için kendi tercihleri birinci öncelik.

Cumhur İttifakı sorunsuz yolunda ilerledi. Merkez partinin şöyle bir özelliği vardır, fikirleri geniş olarak kabul gördüğü için merkez partisi olurlar. İş birliği yapmak fikirleri benimsemek değildir. Partiler bir seçim iş birliği yapıyor.

ÜÇ DÖNEM KURALI UYGULANACAK MI?

Bu kararı verecek olan MYK ve Cumhurbaşkanımızdır. AK Parti, 11 buçuk milyon üyesi olan bir siyasi parti. İstisnasız uygulanmasından yanayız.

BAŞKAN YARDIMCILIĞI KONUSU

Siyaset dedikodu ile yönlendirilmez.

MİLLET İTTİFAKI'NDA 'İYİ PARTİ' ÇATLAĞI

Ben prensip olarak elimin uzanmadığı yere dilimi uzatmam. Gönül arzu eder ki oradaki tartışmaların şeffaf bir şekilde yansıtılması. Oradaki sorun aday belirleyememek değildi, ortak fikir etrafında bir araya gelemiyorlar.

(İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olması) Bu ilan ettikleri adayın elini zayıflatır. Bizim başkan adayımız yetmiyor, paket halinde kabul edin demektir.

BELEDİYE BAŞKANLARININADAYLIĞI

İki görevde birden olamazlar. Tamamıyla hayali bir sistem kuruyorsunuz.

"SEÇİM BEYANNAMEMİZ BİTMEK ÜZERE"

Siyasette yapmayı başardığımız, bütün rakiplerini çok iyi takip etmek ve onların adımlarına göre adım atmak değil. Mühim olan kendi ayaklarımızın üzerine basarak devam etmektir. Biz kendi seçim kampanyamıza yoğunlaştık. Seçim beyannamesi hazırlığını son ana getirdik. Önceliği deprem sonrası ortaya çıkan afet risklerinin ortadan kaldırılması. İnşallah bunu yapmak mümkün olur.

KILIÇDAROĞLU - HDP GÖRÜŞMESİ

HDP'nin oyu olmadan Kılıçdaroğlu çıkamaz. CHP'nin HDP'yle konuşması tabiat gereği. HDP zaten hep masada vardı. Fiilen olmasa bile ruhen vardı. HDP'nin oyunu almadan aday kim olursa olsun yarışa ortak olmaları mümkün değildi. Malumun ilanı diye bir şey var. Bu ziyaret bu bilineni ilan etmiş oldu.

HDP, Kürtlerin temsilcisi değildir.