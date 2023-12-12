AK Parti, Faruk Koca'yı ihraç istemiyle disipline sevk etti

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında, dün akşam hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı ve partinin eski milletvekili Faruk Koca'nın tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verildi.