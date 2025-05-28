AK Parti - DEM Parti görüşmesi başladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün "vakit yaklaştı" vurgusu yapmıştı. Bugünse terörsüz Türkiye için kritik bir görüşme daha var. DEM Parti bugün AK Parti ile görüşüyor.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür görüşmeden şu detayları aktardı:

Saat 15.00 itibariyle DEM Parti'nin ziyaret gerçekleştireceği ifade edilmişti. Abdullah Güler, Ömer Çelik, Efkan Ala ve Özlem Zengin DEM Parti'yi kapıda karşıladı. DEM heyetinde ise Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli bulunuyor.

GÖRÜŞMEDEN GÜNDEM MADDELERİ

Şu anda görüşme başladı. Bir infaz paketinin gelmesini bekliyoruz TBMM'de. DEM Parti PKK'nın fesih kararı sonrası siyasi parti turlarını yeniden başlatmıştı. Bu ziyaret üçüncü parti turu. Devlet Bahçeli'nin komisyon çağrısı vardı. İşte siyasi parti turlarında da bu başlık konuşuluyor. Dün de MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etmişti DEM heyeti. Orada da gündem TBMM'de komisyon kurulmasıydı. Görüşmenin verimli geçtiği paylaşılmıştı. Geçtiğimiz hafta da DEM Parti muhalefet partilerini ziyaret etmişti. Bir yandan da infaz paketinin gelmesi bekleniyor.