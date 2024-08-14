AK Parti 23 yaşında! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi: Türkiye ekonomide zoru geride bıraktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi:

AK Parti'nin 23. yılı kutlu olsun. Beklentiler sonsuz, kaynaklar sınırlıdır. Dünyadaki ekonomik trende bakarsanız Türkiye olarak doğru yoldayız. Parasal tedbirleri destekliyoruz. Enflasyonlar mücadele programı halinde bütün olarak düşünürsek talepleri yok etmek mümkün değildir. Ama parasal tedbirlerle talebin artarak gelmesi vardır. Türkiye'de tarım ve gıdada desteklerle başlamamız lazım. Emekliler deyince yanlış olur. Dar gelirli ve asgari ücretliye, esnafa, çiftçiye bakmak lazım. Parayı artırarak refahı artıramazsınız.

'YAPMAMIZ GEREKEN REFAHI ARTIRMAK'

Alınması gereken tedbirler ile zoru geride bıraktık. Yapmamız gereken refahı artırmak. Bu da arzı, üretimi artırmakla gerçekleşir. Emekliye 25 bin lira verilerek çözülse dünyada fakir ülke kalmazdı, herkes parayı bolca para verir problemler biterdi. Çözüm ürünü, malı, istihdamı artırmak. Topyekûn ülkece bir karar vermeliyiz.

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK

Enflasyon düşmeye başladığında fiyat düşecek beklentisi olmamalı. Yüzde 20'li rakamları konuşmaya başlayacağız. 2026'da yüzde 10'lu rakamları konuşacağız. Cazip iklimler yaratmakla ilgili çalışmalar var. Ne zaman vatanda hissetmeye başlayacak, yıl başından sonra olacak. Somut adım olarak ilk yapacağımız şey, enflasyon sepetindeki gıda. Yani tarım ve gıda.

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Vatandaş domatesini kavununu tarlada bırakıyor. Tarım bir ekonomidir. Köy politikası ve tarım politikasını ayırmamız lazım. Köylere her türlü desteği sağlayalım ama tarım bir ekonomidir. Vatandaşa öyle bir imkan sağlayacağız ki zaman planlamamız lazım. Havza planlamaları ve ölçek planlamaları... Köy ve kırsal politikalarını birbirinden ayırmamız lazım.

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal’ın CNN TÜRK’teki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bir siyasi partiyi değerlendirmek için somut bir şeye bakmak lazım. AK Parti aralıksız 22 yıldır seçimleri kazanmıştır. 2002’den 2023’e kadar seçim beyannamelerinin ne kdarını gerçekleştirmiş diye baktır. AK Parti yüzde 85-90 oranında verdiği sözleri gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin bugün geldiği noktayı anlamak için hangi badireleri atlattığına bakmak lazım. AK Parti’nin 22 yılda Türkiye’yi nasıl kucakladığı nasıl kuşattığı görülür.

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AK PARTİ’YE KATILACAK İSİMLER

AK Parti 22 yıldır Türk siyasetine damga vurmuşsa AK Parti’nin kullandığı yöntemlerin vicdan, olması. Şantaj iddialarını ret ediyoruz. Seçim öncesinde insanlar birlikte yola çıktığı yapıların kendi iddia ettikleri vizyonla alakalı olmadıklarını görünce kopmalarını sorun kabul etmiyorum.

AK PARTİ’DE DEĞİŞİM SÜRECİ

AK Parti’nin 22 yıldır var olmasının sebeplerinde beri değişimi iyi yönetmesidir. Bu partinin ilgili kurulların yapacağı değerlendirmeler ile ilgili. 6-7 aydır önemli toplantılar yapıyor. Çok sıkı şekilde değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin vizyonunu sunacak.

AK Parti’nin sistemli bir yapısı var. AK Parti’nin daha çok reformla yol alacağını görüyoruz. Bugün AK Parti yüksek deneyimi ile Türkiye’nin sorunlarını ve çözümlerini çok iyi biliyor. Türkiye’nin ekonomik anlamda daha çok gelişmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın alım günün artırılması sürekli gündemde.

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