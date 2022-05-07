Airli araç muayeneden geçecek mi, basık araba muayeneden geçer mi?

Araç muayene ücreti 5 Ocak 2022 tarihinde TÜVTÜRK tarafından açıklanmış, Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet için 258,42 TL, Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork için 507,40 TL, Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker için araç muayene ücreti 685,58 TL olarak belirlenmiştir. Peki, Airli araçlar muayeneden geçecek?

AİRLİ ARAÇLAR MUAYENEDEN GEÇECEK Mİ?

Tuning uygulaması olarak kabul edilen Air süspansiyonlu bir 2.el araç almanız durumunda, muayene zamanı araç muayeneden geçmez.

Air süspansiyonlu aracınızın eski amortisörlerinin saklanması, 2. el airli araba alınıyorsa sahibinden orjinal amortisörlerinin istenilmesi önerilir.

BASIK ARABA MUAYENEDEN GEÇER Mİ?

Yere çok yakın ya da yere sürten araçlar muayeneden geçmez. Tüvtürk muayene esnasında özel olarak yükseklik ölçümü yapılmıyor ancak araba tamponunun yere sürtmesi, lastiklerin çamurluklara değmesi ve frenleme testinde aracın yere yakınlığı değerlendiriliyor. Aynı şekilde aracın bir tarafı yüksek diğer tarafı düşükse, yere sürtme derecesindeyse ya da sürtüyorsa ve güvenlik tehlikesi oluşturuyor ise muayeneden geçemez.