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Ağrı'da anasınıfı öğretmeninin sır ölümü! Sağlık ekipleri cansız bedenini evinde buldu

09.06.2026 - 09:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ümit OKTAN/AĞRI, (DHA)-

Ağrı'da anasınıfı öğretmeninin sır ölümü! Sağlık ekipleri cansız bedenini evinde buldu

AĞRI'nın Hamur ilçesinde anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan, yaşadığı evde ölü bulundu. Koparan’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Olay, Abide Mahallesi Bey Sitesi'nde meydana geldi. Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda şubat ayında anasınıfı öğretmeni olarak göreve başlayan Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Koparan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından Koparan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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Olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdiği öğrenildi. Irmak Ayşe Koparan’ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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