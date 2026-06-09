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Gündem10 yıllık sır perdesi aralanıyor: Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetinde kritik operasyon
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10 yıllık sır perdesi aralanıyor: Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetinde kritik operasyon

09.06.2026 - 09:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)-

Şişli’de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

110 yıllık sır perdesi aralanıyor: Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetinde kritik operasyon

Olay, 24 Mart 2016'da Fulya, Narçiçeği Sokak'ta bulunan Mimozai Apartmanı giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi 'Mezdeke' dans ekibi üyesi Aynur Kanbur'a evinde 6 el ateş etti. Kurşunlardan 5'i Kanbur'un vücuduna, 1'i de yüzüne isabet etti. Saldırı sonrasında Aynur Kanbur olay yerinde yaşamını yitirdi. Kimliği belirsiz saldırgan ise kayıplara karıştı.

210 yıllık sır perdesi aralanıyor: Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetinde kritik operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 'kasten öldürme' suçunun aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; Aynur Kanbur'un (49) ateşli silahla vurularak hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili faili meçhul dosyanın aydınlatılmasına yönelik 2026 yılında yeniden inceleme başlatıldı.

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310 yıllık sır perdesi aralanıyor: Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetinde kritik operasyon

Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen F.K. ve S.K. isimli şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Bugün gerçekleştirilen operasyon kapsamında B.G., F.K. ve S.K. isimli toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.