10 yıllık sır perdesi aralanıyor: Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetinde kritik operasyon

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Olay, 24 Mart 2016'da Fulya, Narçiçeği Sokak'ta bulunan Mimozai Apartmanı giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi 'Mezdeke' dans ekibi üyesi Aynur Kanbur'a evinde 6 el ateş etti. Kurşunlardan 5'i Kanbur'un vücuduna, 1'i de yüzüne isabet etti. Saldırı sonrasında Aynur Kanbur olay yerinde yaşamını yitirdi. Kimliği belirsiz saldırgan ise kayıplara karıştı.