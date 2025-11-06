GAZETE VATAN ANA SAYFA
06.11.2025 - 21:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AĞRI (İHA)

Ağrı Doğubayazıt’ta otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Iğdır-Doğubayazıt kara yolu Karaca köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt istikametine giden Yılmaz G. (36) yönetimindeki 34 TM 9645 plakalı otomobil, sola dönmek isteyen Ahmet A. (62) idaresindeki 04 AAD 773 plakalı minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü Ahmet A. hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Güzel A. (63) ile otomobil sürücüsü Yılmaz G. ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

