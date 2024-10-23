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Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Karakol komutanı hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında 8 aracın karıştığı zincirleme kazada, Karaadilli Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

23.10.2024 - 14:50 | | Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Karakol komutanı hayatını kaybetti

Kaza, saat 08.30 sıralarında Çay- Dinar kara yolunun Çay ilçesine bağlı Çayıryazı köyü Göcen mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 4 otomobil, 2 TIR, 1 kamyon ve 1 minibüs, zincirleme kazaya karıştı. Araçlarda bulunan 16 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı.

Afyonkarahisarda zincirleme kaza Karakol komutanı hayatını kaybetti

Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesindeki Karadilli Jandarma Karakolu’nun komutanı, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut, Çay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisarda zincirleme kaza Karakol komutanı hayatını kaybetti

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