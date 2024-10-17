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Afyonkarahisar'da turistlerin olduğu otobüs devrildi: 1'i ağır 22 yaralı

Afyonkarahisar'da Japon turistlerin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 22 kişi yaralandı.

17.10.2024 - 13:14 | | Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Afyonkarahisar'da turistlerin olduğu otobüs devrildi: 1'i ağır 22 yaralı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Dinar- Çay kara yolunun Demirbel mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Japon turistlerin taşındığı tur otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi.

Kazada yaralanan 1'i ağır 22 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Durumu ağır olan yaralının AFSÜ Hastanesi'nde diğer yaralıların ise Afyonkarahisar ve Şuhut'taki hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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