Tarlada 10, markette 100 lira! Sakarya'da 60 bin ton sarı altın hasat ediliyor!
03.11.2026 - 15:54Güncellenme Tarihi:
Türkiye’nin ayva ihtiyacının yüzde 60’lık devasa bölümünü tek başına karşılayan Sakarya’nın Geyve ve Pamukova ilçelerinde, tescilli coğrafi işaretli ayvada hummalı hasat maratonu sürüyor. Bölgede "sarı altın" olarak nitelendirilen ve bahçelerde yalnızca elle hassas bir şekilde toplanan ayvada bu yıl 60 bin tonluk rekolte yüzleri güldürse de, dalındaki satış fiyatı ile market rafları arasındaki devasa uçurum üreticinin belini büküyor.
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