Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTarlada 10, markette 100 lira! Sakarya'da 60 bin ton sarı altın hasat ediliyor!
HaberlerGündem Haberleri Tarlada 10, markette 100 lira! Sakarya'da 60 bin ton sarı altın hasat ediliyor!

Tarlada 10, markette 100 lira! Sakarya'da 60 bin ton sarı altın hasat ediliyor!

03.11.2026 - 15:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tarlada 10, markette 100 lira! Sakarya'da 60 bin ton sarı altın hasat ediliyor!

Türkiye’nin ayva ihtiyacının yüzde 60’lık devasa bölümünü tek başına karşılayan Sakarya’nın Geyve ve Pamukova ilçelerinde, tescilli coğrafi işaretli ayvada hummalı hasat maratonu sürüyor. Bölgede "sarı altın" olarak nitelendirilen ve bahçelerde yalnızca elle hassas bir şekilde toplanan ayvada bu yıl 60 bin tonluk rekolte yüzleri güldürse de, dalındaki satış fiyatı ile market rafları arasındaki devasa uçurum üreticinin belini büküyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Şırnak'ta su kesintisi alarmı! Belediye uyardı: Musluklardan su akmayacak
#Gündem

Şırnak'ta su kesintisi alarmı! Belediye uyardı: Musluklardan su akmayacak

BAKAN IŞIKHAN’DAN EMEKLİLERE MÜJDE! 2027 Ocak zammına ek iyileştirme gelecek mi? İşte açıklamanın detayları
#Ekonomi

BAKAN IŞIKHAN’DAN EMEKLİLERE MÜJDE! 2027 Ocak zammına ek iyileştirme gelecek mi? İşte açıklamanın detayları

Amasya'da 30 yıllık yetiştirici gözlerine inanamadı: Geçen yıl üçüz bu yıl dördüz verdi!
#Gündem

Amasya'da 30 yıllık yetiştirici gözlerine inanamadı: Geçen yıl üçüz bu yıl dördüz verdi!