Afyon'da personel alımı başladı: Duyurusu yapıldı, 15 gün süresi var!
Afyon'da personel alımı başladı. Kocatepe Üniversitesi fakülte ve yüksekokullar için 29 kişinin başvurusunu kabul edecek. 15 gün başvuru süresi var.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde öğretim üyesi ve öğretim elemanı alım ilanı yayımladı.
Öğretim Üyesi Kadroları
Öğretim üyesi alımı yapılacak birimler şunlar:
Eğitim Fakültesi (3 kadro)
Fen Edebiyat Fakültesi (3 kadro)
İlahiyat Fakültesi (3 kadro)
Mühendislik Fakültesi (2 kadro)
Teknoloji Fakültesi (2 kadro)
Veteriner Fakültesi (3 kadro)
Spor Bilimleri Fakültesi (1 kadro)
Afyon Meslek Yüksekokulu (1 kadro)
Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (1 kadro)
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu (1 kadro)
Öğretim Elemanı Kadroları
Öğretim elemanı alımında 6 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi kadrosu bulunuyor. Kadrolar çeşitli meslek yüksekokulları, Devlet Konservatuvarı, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Teknoloji Fakültesi'ne dağıtıldı.
Başvuru Şartları
Öğretim elemanı kadrolarına başvuru için ALES puanı 70, yabancı dil puanı ise kadrolara göre 50-85 arasında değişiyor. Araştırma görevlisi kadroları için yaş sınırı 35 olarak belirlendi.
Başvuru Detayları
Başvurular şahsen, posta veya kargo yoluyla Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na yapılacak. Adaylar sadece bir kadroya başvurabilecek.
Detaylı bilgi ve gerekli belgeler www.aku.edu.tr adresinde yer alıyor.
İletişim: 0272 218 12 31