Afyon'da harekete geçildi! Kocatepe Üniversitesi'nde yeni fakülte ve bölümler açılıyor

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Üniversite bünyesine kazandırılan yeni birim, bölüm ve programlar ile çağın ihtiyaçlarına uygun mezunlar verileceğini vurgulayan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş yaptığı açıklamada, “Üniversitemizde 2025-2026 akademik yılında eğitimde kaliteyi artırmak ve sektörel ihtiyaçlara uygun nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla yeni programlar açılarak eğitim yelpazesi genişletilmiştir. Açılan programlarda; teknoloji, enerji, tarım, bilişim ve turizm gibi stratejik alanlara odaklanılarak öğrencilerin çağın gereksinimlerine uygun mesleki donanımla yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Üniversitemize kazandırdığımız bölüm ve programlar, ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmektedir” dedi.

“Geleceğin meslekleri için akademik yapımızı dönüştürdük”

Karakaş, şunları söyledi:

“Yükseköğretim Kurulunun 2030 Vizyonunun stratejik planımızla örtüştüğünü gördük ve bundan da mutlu olduk. Stratejik planımız kapsamında; öncelikli alanlarımızı belirleyerek bunlar üzerinde yoğunlaşmak, öğrenci merkezli ve kalite odaklı eğitim-öğretim ve araştırma alanı kurmak, patent sayımızı artırmak, akreditasyon süreçlerini desteklemek, ‘geleceğin meslekleri ve mesleklerin geleceği’ mottosuyla akademik birimlerimizi yeniden yapılandırmak ve dönüştürmek gibi temel hedefler yer almaktaydı. Bu doğrultuda yeniden yapılanma konusunda ciddi çalışmalar ortaya koyduk. Bazı birim, bölüm ve programları dönüştürdük, yeni bölümler ve programlar açtık. Mevcut programlarımızın müfredatlarını güncelledik, yönetim olarak akademik birimlerimizin akademik kurullarına sıklıkla katılarak vizyonumuzu tabana yaymaya gayret ettik. Öğrenci merkezli ve kalite odaklı eğitim anlayışını benimseyen Üniversitemize kazandırdığımız birim, bölüm ve programlar, ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmektedir. Açılan ve ilk kez öğrenci alacağımız yeni bölüm ve programlarımızın Afyonkarahisar’ımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

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Bilişim Teknolojileri MYO kuruldu

Uzaktan öğretim programlarının kapatılma sürecine girildiği bu dönemde Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu kapatılarak yerine Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu kuruldu. Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunun Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokuluna dönüştürülmesinin ardından, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulun bünyesinde Oyun Geliştirme ve Programlama Programı ile Büyük Veri Analistliği Programı açıldı. Her iki programa da 2025 YKS sonuçlarına göre 30’ar öğrenci alınacak.

Çağın gereklerine göre programlar dönüştürüldü

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunun Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokuluna dönüştürülmesinin yanında Afyon Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Makine programı Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programına, Bolvadin Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Makine programı Kaynak Teknolojisi programına, Bolvadin Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Mekatronik programı Otonom Sistemler Teknikerliği programına ve Sandıklı Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Seracılık programı Akıllı Sera Teknolojileri programına dönüştürüldü. 2025 YKS sonuçlarına göre Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Kaynak Teknolojisi ile Otonom Sistemler Teknikerliği programlarına 40’ar, Akıllı Sera Teknolojileri programına ise 30 öğrenci alınacak.

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Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) turizm alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik iş birliği protokolü kapsamında Turizm Fakültesi bünyesinde Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) açıldı. Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler yüzde 100 İngilizce eğitim alacak, ikinci yabancı dili öğrenme fırsatına sahip olacak ve sektörde uygulamalı eğitimlerle bilgi ve becerilerini geliştirecekler. 2025 YKS sonuçlarına göre Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programlarına 30 öğrenci alınacak.

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Ayrıca Bolvadin Meslek Yüksekokulu bünyesinde Yenilenebilir Enerji Teknikerliği Programı ve Sandıklı Meslek Yüksekokulu bünyesinde Tarım Makineleri ve Teknolojileri Programı ilk kez açıldı. Her iki programa da 2025 YKS sonuçlarına göre 30’ar öğrenci alınacak.

Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programında da uzun bir aradan sonra tekrar öğrenci alımına başlanacak. 2025 YKS sonuçlarına göre Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programına 20 öğrenci alınacak.