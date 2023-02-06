AFAD’dan depremle ilgili 3 hayati uyarı

Prof. Orhan Tatar, halen arama kurtarma faaliyetlerinin çok değerli olduğunu ifade ederek, “Vatandaşlarımızın yardımcı olmalarını, bu alanlardan uzak durup arama kurtarma ekiplerinin daha sağlıklı çalışmalarına yardımcı olmaları önemli. Arama kurtarma önceliği önemli. Çok ciddi sayıda arama kurtarma ekibi bölgede faaliyetlerini yürütüyor. Birçok kurum Afet Müdahale Planı çerçevesinde bölgedeki durumu daha net şeklide anlamaya ve hasar tespitine, arama kurtarma faaliyetine yardımcı oluyorlar. Üçüncü konu; sık sorulan konu. Bölgeye bir çok yerden yardım ulaştırmak isteyen vatandaşımız, belediyeler var. Önemli husus; yardımları ulaştırırken koordinasyon içinde olmalıyız. Karayoluyla ulaşmak hava şartlarından dolayı zor. Herkes bölgeye gitmek istediği için trafik sıkışıklığı var. İllere gidildiğinde AFAD Koordinasyon Merkezi ve sosyal yardımlaşma ile irtibata geçebiliriz. 130’un üzerinde artçı sarsıntı var. Bunlardan 15 tanesi 5 ve 6 arası büyüklükte, 92 tanesi 4-5 arası büyüklükte. Üç tanesi 6 üzerinde büyüklükte. Ne yazık ki, sosyal medya üzerinden yapılan yanlış bilgilendirmeler, halkı paniğe sevk eden paylaşımlara itibar edilmesin. Bunların hepsi doğrulanmamış bilgiler” ifadelerini kullandı.