AFAD duyurdu! Antalya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akdeniz’de, Antalya’nın Alanya ilçesinin 14.98 kilometre açığı olarak saptadığı 4 büyüklüğündeki deprem, saat 17.31’de oldu. Deprem, yerin 12.75 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem hasara yol açmadı.