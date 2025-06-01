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AFAD duyurdu! Antalya'da korkutan deprem

01.06.2025 - 20:41Güncellenme Tarihi:
AFAD duyurdu! Antalya'da korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz’de Antalya Körfezi açıklarında (14.83 km), 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akdeniz’de, Antalya’nın Alanya ilçesinin 14.98 kilometre açığı olarak saptadığı 4 büyüklüğündeki deprem, saat 17.31’de oldu. Deprem, yerin 12.75 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem hasara yol açmadı.

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