Adıyaman'da selde kaybolan hemşireden acı haber

Depremin vurduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde salı gecesi başlayan sağanak yağış sırasında Ömerovası Deresi taştı. Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapıldı. Konteynerdeki 8 kişi kendi imkanıyla kurtulurken, akıntıya kapılan 4 kişiden Selma Sarıkaya ile Emine Sarıkaya'nın cansız bedenleri bulundu.

ANNENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kaybolan ve çarşamba günü sabah saatlerinde arama çalışmaları başlatılan Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı. 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ise ulaşılamadı. Fatma Tekdal ile birlikte sel felaketinde can kaybı 19'a yükseldi.

Dalgıç ekipler, asker ve polisler ile AFAD, UMKE, Orman İşletme, Devlet Su İşleri ve itfaiye personellerinden oluşan 522 kişilik ekip, bu sabah arama çalışmalarına yeniden başladı. Tut ilçesinde bir yandan da Sel felaketinin izlerinin silinmesine çalışılıyor.