GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAdıyaman’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Adıyaman’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
HaberlerGündem Haberleri Adıyaman’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Adıyaman’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Adıyaman’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Adıyaman’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

12.01.2026 - 20:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Adıyaman’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Adıyaman’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Adıyaman’da kar yağışı etkili oluyor. Adıyaman’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Adıyaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçe ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini sürdürmesi ve muhtemel olumsuzluklara karşı Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinin genelinde, ayrıca merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde 13 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada söz konusu ilçe ve köylerde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Güncel Haberler

Sinop'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Sinop'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Sinop'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Sinop'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Kastamonu’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Kastamonu’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Kastamonu’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Kastamonu’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

150 metrekarelik eve 98 bin liralık doğalgaz faturası! İtiraz edince 1300 liraya düşürüldü
#Gündem

150 metrekarelik eve 98 bin liralık doğalgaz faturası! İtiraz edince 1300 liraya düşürüldü