Adıyaman’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Adıyaman’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
12.01.2026 - 20:14Güncellenme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Adıyaman’da kar yağışı etkili oluyor. Adıyaman’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...
Adıyaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçe ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini sürdürmesi ve muhtemel olumsuzluklara karşı Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinin genelinde, ayrıca merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde 13 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada söz konusu ilçe ve köylerde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.