Adıyaman'da geçici iş yerleri teslim edildi

11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında çalışmalar hızla devam ediyor. Köy evlerinin bir kısmı teslim edilirken kalıcı konutların da kabası bitmek üzere. Deprem bölgesindeki şehirlerde ticaretin durmaması için de çalışmalara ara verilmeden sürüyor. Bu kapsamda Adıyaman'da geçici iş yerlerinin inşası tamamlanıp esnaflara teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Deprem bölgesinin normalleşmesi için esnafımızın ayağa kalkması şarttı. Geçici barınma alanlarıyla eş zamanlı geçici iş yerlerini de hayata geçirdik" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Deprem bölgesinin normalleşmesi için esnafımızın ayağa kalkması şarttı. Geçici barınma alanlarıyla eş zamanlı geçici iş yerlerini de hayata geçirdik.

Adıyaman’ımızda Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzün yaptığı geçici iş yerleriyle ticari hayatı canlandırıyoruz.