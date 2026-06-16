Adapazarı’nda iki katlı evde korkutan yangın çıktı

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Yangın, saat 21.00 sıralarında Karadere Mahallesi Çınarlık mevkiinde Bayram C.’ye ait iki katlı evde çıktı. Evden yükselen duman ve alevleri fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

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Bu sırada alevler arasında mahsur kaldığı anlaşılan Huriye C., komşuları tarafından kurtarıldı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine adrese Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Huriye C.’ye olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.