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Geri dönüşüm fabrikalarında korkutan yangınlar!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

İstanbul Pendik'te bulunan geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre iş yerlerinde çalışan 3 kişi dumandan etkilenirken, yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.

14.02.2022 - 18:16 | | İsa ÇİÇEK / DHA
Geri dönüşüm fabrikalarında korkutan yangınlar!

Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi'nde bulunan Keresteciler Sanayi Sitesi'nde bir geri dönüşüm tesisinde, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tesisi sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek ve çevresindeki fabrikalara sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Geri dönüşüm fabrikalarında korkutan yangınlar

Pendik'te geri dönüşüm merkezinde yangın

İstanbul Pendik'te bulunan geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre iş yerlerinde çalışan 3 kişi dumandan etkilenirken, yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Geri dönüşüm fabrikalarında korkutan yangınlar

 

Yangın, saat 16.00 sıralarında Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Oku Sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm merkezinde çıktı. Alevler kısa sürede konteynerlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Çevre iş yerlerinde çalışan 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen işçiler ambulansta tedavi altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Geri dönüşüm fabrikalarında korkutan yangınlar

 

Olay yerinde bulunan Mehmet Erdem, "Biz de fark etmedik, dumanlara çıktık. İlk müdahaleyi yaptık ama bizim müdahalemiz yeterli olmadı. İtfaiyeye haber verdik, sonuç bu. Burası hurdalık, hurda malzemelerin olduğu bir yer. Yaralı ya da can kaybı bildiğimiz yok, inşallah da olmaz" dedi. (Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, DHA)

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